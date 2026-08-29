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ВСУ ударили по аэродрому «Гвардейское» в Крыму

  • 29.08.2026, 9:03
  • 2,548
ВСУ ударили по аэродрому «Гвардейское» в Крыму

На спутниковых снимках виден пожар.

В ночь на 29 августа Силы обороны Украины нанесли удар по военным и стратегическим объектам российских оккупантов в аннексированном Крыму. По предварительной информации, целью атаки стал российский военный аэродром в Гвардейском. Об этом сообщает «Крымскй ветер».

Оккупационная администрация объявила воздушную тревогу на полуострове еще вечером 28 августа. В районе мыса Фиолент в Севастополе местные жители слышали несколько мощных взрывов. Около полуночи серия взрывов прогремела в районе Гвардейского — неподалеку от Симферополя.

Предполагается, что удар ВСУ пришелся именно по военному аэродрому, который активно использует авиация оккупационной армии РФ. Согласно открытым данным, на этой базе дислоцируется 37-й авиационный полк Воздушно-космических сил России. Именно отсюда взлетают российские фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ, наносящие удары по позициям украинских войск, украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

Отмечается, что украинские военные и ранее наносили удары по аэродрому в Гвардейском — в частности, в ночь на 18 июля 2026 года там также фиксировали серию взрывов.

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