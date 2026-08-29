Белорусам обещают теплый сентябрь 1 29.08.2026, 9:14

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Первый месяц осени начнется с жары.

После относительно прохладного августа расставаться с летом будет не так уж и грустно — сентябрь в Беларуси нередко становится четвертым летним месяцем. Разве что дожди уже стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся, пишет «Комсомолка».

Теплый старт осени

Первые дни сентября порадуют теплом, а местами даже жарой. 1-2 сентября столбики термометров покажут от +22 на севере страны до +27 на юге. С 3 сентября температура немного снизится, однако тепло сохранится — выше +20.

9-11 сентября воздух прогреется до +16...+18 — впрочем, такие значения фиксировались и в августе, так что белорусов этим не удивишь. Уже примерно с 12 сентября потепление вернется по всей республике: на юге до +21...+22, на севере — до +18...+20.

Осень напомнит о себе только в конце месяца

Первое настоящее дыхание осени страна ощутит лишь в третьей декаде — где-то после 20 сентября, когда дневная температура опустится до +12...+14. Впрочем, по прогнозам, это станут самые холодные дни всего месяца.

Отсутствие резких похолоданий означает, что бабье лето в этом году сдвигается на октябрь. Напомним, бабьим летом называют период теплой и сухой погоды, наступающий после первого заметного похолодания — а пока непонятно, когда оно вообще случится, но точно не в сентябре. Классическая золотая осень тоже придет еще нескоро.

Как выглядел сентябрь в последние пять лет

Интересно взглянуть на динамику последних лет. Погода в сентябре заметно колебалась: в 2021 и 2022 годах температура была ниже климатической нормы на 1,3 и 2,3 градуса соответственно. А вот в 2023 и 2024 годах, наоборот, зафиксировали рекордное превышение нормы — на 3,5 и 4,8 градуса, и в эти годы даже случалась 30-градусная жара.

2025 год рекордов не поставил, но теплом тоже не обидел — среднесуточная температура превысила норму на 2,3 градуса, а днем воздух в основном прогревался до +18...+28.

Судя по всему, сентябрь 2026 года продолжит эту теплую тенденцию — синоптики обещают комфортную погоду без значительных похолоданий.

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