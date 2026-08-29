Ученые рассказали, какой завтрак помогает быстро сбрасывать лишний вес 4 29.08.2026, 10:10

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Фото: Getty Images

Помогут белковые продукты.

Исследования ученых из Университета Миссури (США) показали, что завтрак с высоким содержанием белка снижает тягу к жирным и сладким продуктам, а также подавляет аппетит на протяжении дня. Именно такие продукты диетологи рекомендуют выбирать тем, кто пытается сбросить вес или стремиться поддерживать стройность, пишет «Курсор».

В ходе эксперимента приняли участие молодые женщины с избыточным весом или ожирением, которых разделили на две группы. Одна группа получала завтрак с высоким содержанием белка (HP), состоящий из нежирной говядины, яиц, молочных и растительных продуктов. Вторая группа ела завтрак с обычным содержанием белка (NP), который состоял из готовых хлопьев. Результаты показали, что завтрак с высоким содержанием белка значительно увеличивал ощущение сытости в течение дня, снижал количество вечерних перекусов и улучшал качество рациона.

«Эти данные показывают, что завтрак, богатый белком, может стать одной из эффективных стратегий предотвращения переедания и улучшения рациона, заменяя нездоровые перекусы на качественные белковые продукты», — объяснила автор исследования, доктор Хизер Лэйди.

Диетологи напоминают, что белок содержится в молочных, мясных и рыбных продуктах, а также в яйцах. Завтрак, приготовленный из этих продуктов, помогает не только отказаться от вредных перекусов, но и способствует потере веса, ускоряя процесс в два раза. Кроме того, такие продукты надолго обеспечивают сытость и придают сил перед рабочим днем.

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