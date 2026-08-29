«Давно такого не было» 1 29.08.2026, 10:42

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Фото: Straż Graniczna

Как сейчас белорусы проходят границу.

Чуть меньше недели назад изданию MOST стало известно о нескольких случаях, когда на белорусско-польской границе после «бесед» с сотрудниками спецслужб отправляли на личный досмотр вплоть до раздевания. На горячей линии ГПК поясняли позже: отправка на личный досмотр после допроса КГБ — исключение, так делают выборочно. А случаи раздевания — еще большая редкость. А как сейчас белорусы проходят польскую границу? «Зеркало» проанализировало специализированные чаты за последнюю неделю.

Очередь к пункту пропуска «Тересполь». Польша, 27 августа 2026 года. Фото: из чата по пересечению границы

Выезд из Беларуси автобусом: если без подсадки, то от 13 до 25 часов

В чатах, посвященных пересечению границы, активно обсуждают ситуацию на пунктах пропуска. Период отпусков подходит к концу — многие возвращаются в Беларусь. Один из самых популярных — чат пункта пропуска «Тересполь — Брест» для тех, кто едет на автобусе.

Как пишут пользователи, за последнюю неделю время ожидания на границе составляло от трех до 13,5 часа.

Так, например, Евгений выехал из Минска 25 августа в 20.30 с перевозчиком «БайерТранс». В очередь автобус встал в 01.10, но паспортный контроль на белорусской стороне пассажиры прошли лишь в 11.15.

— Долго стояли до паспортного, попали, видимо, на пересменку около восьми утра, — рассуждает мужчина. — Кто торопится, после прохождения польского паспортного можно проситься в автобусы, микроавтобусы и легковые, которые выезжают из рентгена раньше вашего автобуса. Они проезжают мимо того места, где все ждут автобус.

Чтобы не стоять так долго в очереди, Евгению посоветовали пересесть в ближайший к шлагбауму автобус его перевозчика. Такая практика в пункте пропуска сохранилась до сих пор. В чате пишут и цены: 50 евро для взрослого и 25 евро для ребенка. Но Евгению не повезло — автобусов его компании в очереди не было.

— Но опция такая есть, я тоже уточнял при посадке. По своему же билету можно без доплаты в автобус «БайерТранс», если есть места, — заключил он.

Но это не рекорд последних дней. Так, 23 августа ехала и Дарья. Автобус перевозчика PlusBus встал на границу в 20.40. Перед ним было 24 автобуса и пять маршруток. Белорусский паспортный контроль пассажиры прошли спустя 17 часов — в 13.45 уже следующего дня. Из польского пункта пропуска они должны были выехать в 19.30, но сделали это только в 22.15.

— У одного пассажира была проблема с визой, и из-за этого задержка была почти на три часа. Поэтому мораль — проверяйте действительность своих виз, — рассказала Дарья. — В итоге 25,5 часа на границе.

В целом такие случаи — скорее исключение. Судя по сообщениям в чате, белорусы пересекают границу в пункте пропуска «Тересполь» быстрее — в среднем за шесть-девять часов, максимум — за десять.

Так, например, 26 августа автобус Владимира приехал на границу в 16.10, а отправился с польского пункта пропуска спустя 10,5 часа.

— Выехали от поляков только в 2.45 по РБ, потому что автобус загнали на яму на досмотр. Транспорт был на регистрации Беларуси (другие белорусские прогоняли через рентген), — отметил мужчина. — На польской после паспортного контроля сразу на выезд.

Катерина проходила границу 26 августа и потратила на все про все 8,5 часа. Рите повезло больше. Ее автобус 25 августа встал в очередь в 21.15, а выехал с польского пункта пропуска спустя чуть больше семи часов. У Алекса граница заняла еще меньше — шесть часов и десять минут. Но мужчина пересаживался в автобус поближе.

— Багаж просвечивали рентгеном, три автобуса на польских номерах проехали без рентгена. В 18.17 выехали от поляков. Перед выездом два польских автобуса объединили в наш. В каждом было по 12−15 пассажиров. Потом в Тересполе этот объединенный автобус пересадили в еще один, который, как выяснилось, на самом деле ехал в Варшаву, — рассказал мужчина.

В пункте пропуска «Берестовица», через который пропускают только автобусы, ситуация лучше. Здесь, в принципе, меньше очереди и нет практики «подсадок». Так, 26 августа Александр пересек границу за 2 часа 45 минут.

— В 12.58 подъехали к границе, сразу заехали под шлагбаум. Перед нами никого, за нами сразу подъехал гродненский автобус, — рассказал мужчина. — В 15.42 выехали из польского пункта пропуска.

Примерно за такое же время границу 26 августа пересекли Марина и Светлана. Но, опять же, так везло не всем и не всегда. Например, у мужчины из Гродно в ночь с 25 на 26 августа пересечение границы заняло шесть часов. Столько же — у Ирины, которая в ту же ночь выехала из Гродно. Были и те, кто тратил меньше времени. Так, автобус Елены прибыл на границу 25 августа в 15.00, а из польского пункта пропуска выехал спустя четыре часа.

— Задержка была на польской границе из-за декларирования у нескольких человек. Досмотр был только через сканер, — рассказала она.

— Один автобус на границе, и все равно пять часов из ничего, — пожаловалась участница чата.

Автобус в пропускном пункте «Брест» на беларусско-польской границе. Фото: sputnik.by

В чатах спорят о причинах таких очередей в «Тересполе». Белорусы винят «бомбил», которые ездят с топливом в Польшу, а также водителей перевозчиков, которые зарабатывают на подсадках.

— Сейчас на подсадном польском автобусе еду, водитель по телефону координируется с другими, кто во сколько подъедет, с тем чтобы пробку завтра опять создать по направлению РБ-РП (Беларусь-Польша. — Прим. ред.). Теперь абсолютно точно очереди РБ-РП создаются искусственно, — считает Алекс.

— Надеюсь, когда-нибудь это закончится. Например, чтобы запретили пустым автобусам без пассажиров становиться в очередь, — добавляет другая участница чата.

— Например, чтобы за подсадку штрафы нормальные лупили именно пассажирам и снимали с рейса — вот тогда эти бомбилы и ликвидируются. А пока скакуны скачут с валютой на подсадку, никогда это не закончится — это очевидно любому здравомыслящему человеку, — говорит третья. — Там нет никаких определенных рейсов (например, как на Литву, где есть лимит разрешенных маршрутов). А на Польшу — хоть ты пятьсот раз за день въезжай-выезжай. Ну так почему бы не въехать, залить соляры на заправке и срубить денег на скакунах. Сама лично видела, как водилы носятся по стометровке взад-вперед и чуть ли не силком чемоданы из рук вырывают, чтобы именно в свой бус побольше народа затолкать, когда подъезжает очередной автобус и становится в конец очереди. Все предельно просто.

Выезд из Беларуси автомобилем: электронная очередь — до нескольких суток, граница — от двух до четырех часов

Фото: пресс-служба ГПК

Ситуация с автомобилями в «Тересполе» гораздо лучше, чем с автобусами. Среднее время пересечения границы — 3−5 часов.

— 14.45 — прибытие на границу. 15.20 — покинули белорусский пункт пропуска. В 16.25 въехали на польский, а в 18.30 уехали с границы, — делился в чате Андрей 24 августа.

Аналогичная ситуация была и у Юрия. Он прибыл на границу в 9.16, а выехал с польского пункта пропуска в 13.35. Марине повезло больше: на пересечение границы она потратила 3 часа 20 минут.

При этом время ожидания в электронной очереди может доходить до трех суток.

— 23 августа зарегистрировались в очереди 1385-ми. Вызвали нас 26-го, ожидание в очереди составило два дня и 22 часа, — рассказывает Ася 27 августа.

— Мы зарегистрировались 1270-ми, ожидание заняло 69 часов, то есть пропускали примерно 18,4 машины в час, — написала Мария 23 августа. — Когда регистрировались, скорость была 21 машина в час и примерно 480−490 машин в сутки, но потом все замедлилось. И хотя при расчете надеялись на вызов на 16 часов дня, вызвали только в 19.15. Границу прошли за четыре часа.

В «Брузгах», через которые едут только легковые автомобили, время ожидания в электронной очереди растягивается на сутки. Иногда чуть меньше. При этом прохождение границы занимает от двух до трех часов. Например, Мирослав стал в очередь 26-го в 15.50, а выехал с польского пункта пропуска в 19.00.

Еще одна участница чата — Катерина — в тот же день справилась быстрее, за три часа. Но она ехала с грудным ребенком, поэтому ее пропустили вне очереди. Наталья и вовсе прошла границу 27 августа меньше чем за два часа.

— Зарегистрировались в электронной очереди 347-ми 26 августа. Нас вызвали в зону ожидания в 12.20, а в 14.00 мы выехали из польского пункта пропуска, — говорит женщина.

В «Берестовице», как правило, границу проходят быстрее — за два-четыре часа. Так вышло у Елизаветы.

— В 02.30 были на досмотре у белорусов, в 5.26 выехали от поляков, — рассказывала девушка 25 августа.

Можно пройти границу и за девять часов, как Андрей. Но это, скорее, исключение.

Въезд в Беларусь автобусом: «Пробыли на границе в общей сложности 15 часов»

Пограничный переход в Тересполе. Фото: polsatnews.pl

В целом за последнюю неделю возвращение через польскую границу в пункте пропуска «Тересполь» занимало от четырех до восьми часов. Но можно застрять и дольше.

— Убедительная просьба ко всем въезжающим в РБ — проверяйте вес своего багажа. У нас в автобусе один человек с перевесом в 5 кг держит весь автобус. Водителям не разрешили его кинуть, в итоге весь автобус ждет одного человека 1,5 часа, — попросила Татьяна, которая пересекала границу в ночь с 27 на 28 августа и потратила 11 часов. Время белорусское.

Тогда же границу пересекал и Иван. Его автобус приехал в пункт пропуска чуть за полночь, а выехал — в четыре часа дня. Итого почти 16 часов.

— Мы пробыли на границе 15 часов в общей сложности, — рассказывала Светлана в чате 24 августа.

Ирина потратила на пересечение границы 12 часов 27 августа. Она отправилась в Минск с вокзала «Варшава Заходня» в 21.45 по польскому времени. На границе она была в 00.15, но лишь спустя 12 часов ее автобус покинул польский пункт пропуска.

В «Берестовице» все гораздо быстрее. Чаще всего называют среднее время — 2−3 часа. Так было у Дмитрия 28 августа.

— Ехал на автобусе Белосток — Гродно. В 9.55 сразу въехали на границу, перед нами никого не было. За 10 минут прошли поляков, в 10.30 начали проходить контроль у наших. Одного отправили на беседу, плюс бусик — на рентген. В 12.00 выехали с пункта пропуска, — отметил мужчина.

Но есть счастливчики, которые проходят границу еще шустрее. Так, Ольга похвасталась в чате, что 27 августа смогла пройти контроль в обоих пунктах пропуска за полтора часа.

Въезд в Беларусь автомобилем: «Все как на прогулке, шикарно!»

Пункт пропуска «Тересполь». Польша, август 2026 года. Фото: из чата по пересечению границы

Направляясь в Беларусь из Польши, автомобили в пункте пропуска «Тересполь» обычно тратят на пересечение границы от двух до четырех часов.

Так было у Артема, который пересекал границу 25 августа. Или у Олега, который 27-го числа в 9 утра был 23-м в очереди. Польский контроль он прошел за два часа и еще два часа провел в белорусском пункте пропуска.

— Разговор, досмотр вещей, рентген машины, личный досмотр, — коротко охарактеризовал он.

Но в чате за последнюю неделю есть и те, кто удивился скорости прохождения границы. Например, Валентина, которая пересекала границу в пункте пропуска «Тересполь» 24 августа, потратила на все 1 час 40 минут.

— В 9.00 оказались сразу за шлагбаумом, на зеленом — три машины. Проверка — багажник открыть, поверхностный осмотр, проверка документов, в т.ч. страховка — на все 10 минут, — рассказывает женщина. — В 9.40 съехали с моста от наших пограничников. В 10.40 прошли пограничный контроль.

Ольга вообще заявила, что прошла границу за 50 минут и за это время успела заглянуть в дьюти-фри.

В «Берестовице» ситуация еще лучше. 24 августа у Татьяны ушло на границу 40 минут.

— Польскую прошли за пять минут. Машину не смотрели, мы даже не вышли. Белорусскую — за минут 30−35.

Но потом время увеличилось — до часа-двух.

— Поляки не смотрели машину вообще. В РБ попросили выложить вещи на стол. Две границы за час и десять минут, — пишет Ольга, которая ехала 24 августа.

Александр возвращался в Беларусь 25-го числа и говорит, что весь контроль прошел за два часа.

— Все как на прогулке, шикарно! Не понимаю, зачем люди по восемь часов стоят в Бресте, — удивился мужчина.

В «Брузгах» ситуация примерно такая же — от 40 минут до пары часов — стандартное время на «зеленом» канале. На «красном» дольше.

— Было мало машин, но ночная смена откровенно не хотела работать и тянула до пересменки. Итого три часа при полупустой границе, — жалуется Виктория.

— Оформляли временный ввоз. Вещи все выгрузили, провели выборочный досмотр без рентгена. Обе границы прошел за три часа, — написал Виталий. — Поляки проверяли наличие огнетушителя и аварийного знака практически у всех.

«В одном автобусе было около 15 украинцев. Их отправили на беседу»

Из проблемных моментов, кроме «пересменки» и нареканий на медленную работу сотрудников с какой-то стороны, участники чата называют две причины роста времени ожидания.

Первая — более тщательный досмотр таможенников.

— Час ждали, чтобы зайти к нашим, проверяют тщательно, многие чемоданы открывают, — рассказывала Катерина 27 августа. Из-за тщательного досмотра она прошла границу в пункте пропуска «Берестовица» почти за пять часов.

Вторая причина увеличения времени ожидания зачастую кроется в допросах, которые проводят сотрудники КГБ. В чатах их называют «беседами», а тех, кого допрашивают, — «проблемными пассажирами». Это белорусы, которые попали в базу «Беспорядки» или долго не были в стране, а также иностранцы — чаще всего украинцы и россияне.

Обычно, судя по сообщениям, такие «допросы» увеличивают время ожидания на час-два. И это при том, что водители просят «проблемных» пассажиров идти вперед.

— Если бы не ждали человека с беседы, то было бы на час быстрее, — уверен Артур, который ехал через «Тересполь».

— У наших плюс-минус час потеряли из-за иностранцев (беседы) и декларирования, — отмечает Мария.

Количество «проблемных» пассажиров может заметно отличаться.

— В одном автобусе было около 15 украинцев. Их отправили на беседу, — пишет Татьяна, которая пересекала границу в пункте пропуска «Тересполь» 27 августа и там же потратила на нее пять часов и 15 минут.

При этом некоторые участники чата отмечают: если в автобусе немного проблемных пассажиров, они успевают пройти «беседы» еще до того, как проверят всех.

— Те, кто ходил первыми и знает, возвращаются до окончания контроля. Ждут чаще тех, у кого провоз алкоголя или денег сверх нормы, проблемы с документами, просрочен паспорт, визы, тех, кто декларирует что-то, — говорит Ирина.

— Позволю не согласиться, не всегда первые успевают вернуться с бесед, — считает Катерина. — Я как-то ездила, и у нас двух таких людей позвали на беседу еще даже до того, как автобус нормально подъехал к паспортному контролю. Но по итогу потом весь автобус прошел контроль, а с бесед пришлось ждать еще дополнительный час. В прошлом году вообще мы ждали три часа одного человека с разговора, который пошел самым первым. Автобус ждет такого человека час-два-три, как повезет. К сожалению, на границе не сильно кого-то волнует: беседу будут проводить столько, сколько посчитают нужным. Это заранее не предугадаешь.

О том, что спрашивают на таких беседах, обычно в пограничных чатах не распространяются.

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