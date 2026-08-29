закрыть
1 сентября 2026, вторник, 3:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко назвала двух теннисисток, которых считает для себя примером

6
  • 29.08.2026, 11:02
  • 2,814
Соболенко назвала двух теннисисток, которых считает для себя примером
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Обе они — американки.

Белорусская теннисистка двукратная чемпионка US Open Арина Соболенко вдохновлена примерами Серены Уильямс и Крис Эверт, пишет betnews.by.

Только Уильямс-младшая и Эверт выигрывали US Open не менее трех раз подряд в Новой Эре. При этом Эверт взяла даже четыре титула подряд — с 1975 по 1978 год. Серена побеждала на Открытом чемпионате США с 2012 по 2014 год.

— Я сосредоточусь на себе, постараюсь сделать все возможное, а дальше посмотрим, что будет.

Серена и Крис — одни из величайших легенд. Я выросла, наблюдая за ними, и мне нравилось, как они доминировали на корте. Поэтому, если я смогу каким-то образом поставить свое имя рядом с их именами, это будет для меня очень много значить, — как передает Tenis Brasil, сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко стала чемпионкой US Open в одиночном разряде в 2024 и 2025 году. Защиту титула она начнет матчем с колумбийкой Камилой Осорио.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран