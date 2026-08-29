Соболенко назвала двух теннисисток, которых считает для себя примером

Соболенко назвала двух теннисисток, которых считает для себя примером6
- 29.08.2026, 11:02
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Обе они — американки.
Белорусская теннисистка двукратная чемпионка US Open Арина Соболенко вдохновлена примерами Серены Уильямс и Крис Эверт, пишет betnews.by.
Только Уильямс-младшая и Эверт выигрывали US Open не менее трех раз подряд в Новой Эре. При этом Эверт взяла даже четыре титула подряд — с 1975 по 1978 год. Серена побеждала на Открытом чемпионате США с 2012 по 2014 год.
— Я сосредоточусь на себе, постараюсь сделать все возможное, а дальше посмотрим, что будет.
Серена и Крис — одни из величайших легенд. Я выросла, наблюдая за ними, и мне нравилось, как они доминировали на корте. Поэтому, если я смогу каким-то образом поставить свое имя рядом с их именами, это будет для меня очень много значить, — как передает Tenis Brasil, сказала Соболенко на пресс-конференции.
Соболенко стала чемпионкой US Open в одиночном разряде в 2024 и 2025 году. Защиту титула она начнет матчем с колумбийкой Камилой Осорио.