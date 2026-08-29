Соболенко назвала двух теннисисток, которых считает для себя примером 6 29.08.2026, 11:02

2,814

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Обе они — американки.

Белорусская теннисистка двукратная чемпионка US Open Арина Соболенко вдохновлена примерами Серены Уильямс и Крис Эверт, пишет betnews.by.

Только Уильямс-младшая и Эверт выигрывали US Open не менее трех раз подряд в Новой Эре. При этом Эверт взяла даже четыре титула подряд — с 1975 по 1978 год. Серена побеждала на Открытом чемпионате США с 2012 по 2014 год.

— Я сосредоточусь на себе, постараюсь сделать все возможное, а дальше посмотрим, что будет.

Серена и Крис — одни из величайших легенд. Я выросла, наблюдая за ними, и мне нравилось, как они доминировали на корте. Поэтому, если я смогу каким-то образом поставить свое имя рядом с их именами, это будет для меня очень много значить, — как передает Tenis Brasil, сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко стала чемпионкой US Open в одиночном разряде в 2024 и 2025 году. Защиту титула она начнет матчем с колумбийкой Камилой Осорио.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com