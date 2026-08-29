Глава эстонской разведки: Революция в России может произойти в одночасье 12 29.08.2026, 11:25

7,908

Каупо Розин

Мы все будем удивлены.

Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин дал большое интервью британской газете The Telegraph. Глава спецслужб считает, что у Путина на данном этапе войны остались только плохие варианты:

«Продолжение войны несет риск того, что на фоне тяжелых потерь, экономической ситуации, внутренних проблем и напряжения в России эти проблемы будут нарастать.

В какой-то момент это может повлиять на его политическое будущее, если люди из окружения Путина придут к выводу... что лучше продолжать без него.

Но если он остановится, есть риск, что его покажут слабым человеком. Так что ему действительно есть над чем подумать. Но, объективно говоря, я думаю, Россия сейчас находится в очень тяжелом положении, и многие в России это понимают — особенно люди в экономической сфере и, вероятно, некоторые олигархи. Уверен, у них идут серьезные дискуссии».

«Все больше русских не хотят этой войны»

Розин перечисляет недуги России, вызванные Путиным. «Потери на поле боя превышают показатели набора новобранцев, — говорит он. — Экономика получила серьезный удар. Одна из причин — украинские удары дальнего радиуса действия по нефтяной инфраструктуре, которая является главным источником доходов российского бюджета. Уже существуют огромные финансовые проблемы. Дефицит бюджета уже превысил запланированный на этот год показатель и, по нашим оценкам, составит около 10 триллионов рублей, что равно половине оборонного бюджета».

В обычной ситуации Путин без труда покрыл бы дефицит такого размера, если бы санкции во многом не отрезали Россию от крупнейших финансовых рынков, сделав заимствования для Кремля намного сложнее и дороже.

«Вопрос в том, как они будут решать эту проблему, — говорит глава эстонской разведки — Вероятно, повышение налогов, обращение к олигархам и компаниям за взносами в госбюджет, что, скажем так, создает дополнительную почву для внутреннего недовольства и внутреннего давления».

Розин продолжает: «Мы видим, что уровень недовольства этой войной растет во всех слоях общества — от простых людей и вплоть до олигархов. Все больше людей не хотят этой войны. Вопрос в том, как это повлияет на его [Путина] решения».

Глава эстонской разведки честно признает, что не может ответить на этот вопрос, и журналист спрашивает его напрямую, может ли уровень недовольства достичь той точки, когда власть Путина окажется под угрозой.

«Я не вижу, что на данном этапе назревает уличная революция, — говорит Розин. — Важнее то, что думают люди, имеющие доступ к деньгам, оружию и информации. В этих кругах больше нет разговоров о тотальной победе. Обсуждаются разные сценарии, в первую очередь — как правильно закончить эту [войну]».

Глава эстонской разведки добавляет: «Но я бы сказал, что если в России что-то изменится, это произойдет очень быстро, и все мы будем удивлены. Это случится в одночасье, если вообще случится».

«Мобилизация грядет»

Насколько быстро могут происходить перемены, показал внезапный и провалившийся мятеж против Путина, который в июне 2023 года возглавил командир наемников Евгений Пригожин, когда колонна мятежников продвинулась на расстояние полутора часов езды от Кремля.

«Для нас это было признаком того, насколько система может быть пустой изнутри — так часто бывает с такими режимами. Снаружи они выглядят очень крепкими, но внутри могут оказаться на удивление слабыми», — говорит Розин.

Если Путин решит проигнорировать голоса осторожности и продолжить наступление на Украину, ему придется найти способ восполнить потери на поле боя, которые, по данным британской разведки GCHQ, составляют около 500 000 погибших россиян. Единственный вариант — объявить мобилизацию и насильно призвать на службу еще сотни тысяч россиян.

Путин всегда крайне неохотно шел на этот шаг, опасаясь как народного недовольства, так и экономических последствий от лишения рабочей силы масс трудоспособных мужчин. Но он был вынужден пойти на частичную мобилизацию в сентябре 2022 года после успешного контрнаступления Украины против его вторжения.

С тех пор он упорно избегал повторения этого шага. Однако сейчас растут спекуляции о том, что Путин может объявить новую мобилизацию — возможно, уже в следующем месяце, после того как в России пройдут фиктивные парламентские выборы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com