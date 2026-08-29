Что изменится в Беларуси с 1 сентября 2 29.08.2026, 9:31

3,210

Иллюстративное фото: magnific.com

Сентябрь принесет белорусам не только новый учебный год и возвращение пробок после лета.

Пенсии вырастут, бюджетники получат прибавку, школьникам придется привыкать к досмотру рюкзаков, а владельцам некоторых электросамокатов – поторопиться с регистрацией. Журналисты smartpress.by главные изменения, которые начнут действовать в Беларуси в сентябре 2026 года.

Пенсии вырастут на 5%

Начнем с хороших новостей для пенсионеров. С 1 сентября в Беларуси повышаются трудовые пенсии. Перерасчет затронет пенсии по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца.

Фото: smartpress.by

Повышение составит в среднем около 5%. По предварительным оценкам Минтруда, размер средней пенсии по возрасту достигнет в сентябре 1125 руб. Перерасчет произведут автоматически – идти в органы соцзащиты с калькулятором и пачкой документов не придется.

Базовую ставку для бюджетников повысили на 3 рубля

Еще одна прибавка – для работников бюджетной сферы. С 1 сентября базовая ставка увеличивается с 297 до 300 руб.

Фото: smartpress.by

Но это не значит, что каждому бюджетнику просто добавят три рубля к зарплате. Базовая ставка используется при расчете окладов с учетом тарифных коэффициентов. То есть рост ставки увеличивает расчетную основу зарплаты. Кроме того, от базовой ставки зависят некоторые стимулирующие и компенсирующие выплаты.

Иными словами, три рубля на бумаге могут превратиться в несколько большую сумму в расчетном листке.

Вырастет пособие на погребение

С 1 сентября увеличится и выплата, о которой обычно вспоминают только в очень печальных обстоятельствах.

Фото: smartpress.by

Пособие на погребение составит 3172 руб. Это на 67 руб. 90 коп больше, чем в августе.

Размер выплаты привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Поэтому для сентябрьского пособия взяли среднюю зарплату за июль – именно она составила 3172 руб.

В школах начнут выборочно досматривать рюкзаки

Это нововведение, наверняка, заметят и дети, и родители.

С 1 сентября на входе в школы смогут выборочно досматривать ручную кладь учеников, родителей и других посетителей.

Фото: smartpress.by

При этом речь не идет о том, что утром у каждого школьника будет обязательная проверка рюкзака. Досмотр будет выборочным. Если проверяют несовершеннолетнего, при процедуре должен присутствовать педагог. Родителю присутствовать при этом не обязательно.

Так что знаменитый вопрос «А дневник ты взял?» потенциально может получить новую версию: «А что у тебя в рюкзаке?»

Школьников начнут кормить по новым правилам

В школьных столовых с 1 сентября меняются правила организации питания.

При одноразовом питании в первой смене дети будут получать второй завтрак, а во второй – полдник. Такой прием пищи должен состоять из трех компонентов: салата, горячего блюда и напитка.

Фото: smartpress.by

Кроме того, детей при расчете питания теперь будут делить на три возрастные группы: 1-5-е, 6-8-е и 9-11-е классы. Это связано с необходимостью точнее учитывать физиологические потребности детей разного возраста.

Денежные нормы расходов на питание увеличиваются на 5%. Ассортимент школьных буфетов также расширят, а в некоторых учреждениях могут появиться вендинговые автоматы с разрешенными для детей продуктами и напитками.

Отметим, что обязательного школьного питания для всех детей в Беларуси нет. И от него можно отказаться. Если родители решили, что ребенок не будет есть организованный школой завтрак или обед, они могут сообщить об этом администрации.

Школьников будут знакомить с нейросетями

Еще недавно нейросеть в школьной «домашке» была скорее предметом родительских споров. Теперь ее решили сделать частью образовательного процесса.

С нового учебного года школьники будут знакомиться с искусственным интеллектом на уроках информатики, учиться составлять запросы для нейросетей и проверять полученные от них ответы.

Фото: smartpress.by

То есть школьнику придется освоить не только «реши задачу», но и более современное «объясни нейросети, что именно ты от нее хочешь».

Для учащихся 8-11-х классов также предусмотрен отдельный факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта».

Более 300 школ перейдут на «Электронную школу»

С 1 сентября более 300 школ Беларуси подключатся к системе «Электронная школа».

Для родителей это означает больше цифровой информации: в системе будут доступны расписание, темы уроков, домашние задания, сведения о посещаемости и текущих отметках.

Фото: smartpress.by

Учителя получат электронные журналы, а бумажной работы должно стать меньше.

Иными словами, фраза «А что сегодня задали?» постепенно теряет смысл: ответ можно будет искать не только у ребенка.

Речь идет о пилотном проекте. Его планируют проводить до 31 декабря. После этого Минобр намерен получить обратную связь от школ, которые участвовали в тестировании системы. Затем «Электронную школу» будут постепенно внедрять в остальных учреждениях образования.

У некоторых электросамокатов заканчивается «амнистия»

Для владельцев быстрых электросамокатов, моноколес и других средств персональной мобильности (СПМ) наступает важный дедлайн.

До 1 сентября 2026 года действует переходный период, в течение которого некоторые устройства, которые по своим характеристикам выходят за рамки обычного СПМ, можно зарегистрировать по упрощенной процедуре.

Фото: smartpress.by

После этого подход к таким устройствам становится строже: если техника по своим характеристикам относится уже к транспортному средству, для нее действуют соответствующие требования.

Например, если устройство способно развивать скорость свыше 25 км/ч, то оно будет считаться механическим транспортным средством – либо мопедом, либо мотоциклом. Это значит, что на него потребуются права категории AM, A1 или A, а также регистрация в ГАИ.

Причем даже если владелец не зарегистрировал устройство, но ездит на нем – он обязан иметь водительское удостоверение. Управление без прав запрещено.

На платных дорогах меняются тарифы

С 1 сентября обновляются тарифы в системе BelToll.

Для тяжелого транспорта стоимость километра увеличится. Например, для транспортных средств массой свыше 3,5 тонны тариф составит 0,121 евро за километр для двухосных машин, 0,152 евро – для трехосных и 0,182 евро – для машин с четырьмя и более осями.

Фото с сайта beltoll.by

Для легковых автомобилей до 3,5 тонн, зарегистрированных за пределами ЕАЭС, электронная виньетка на 15 дней будет стоить 21 евро, на 30 дней – 33 евро, годовая – 114 евро.

При этом для легковых автомобилей до 3,5 тонн, зарегистрированных в странах ЕАЭС, проезд по белорусским платным дорогам остается бесплатным.

Для грузовиков свыше 3,5 тонн, следующих транзитом по МКАД-1 и/или Минску, также вводится повышающий коэффициент.

В Минске появится новый автобус. Конечная – «Зеленая гавань»

Фото: smartpress.by

Столичный транспорт тоже готовит сентябрьскую премьеру.

С 1 сентября по будним дням начнет ходить новый автобус №200дС. Он свяжет остановку «ДС Уручье-2» с агрогородком Колодищи и жилым комплексом «Зеленая Гавань».

Маршрут должен пройти через Руссиянова, Сиреневую, Замковую, Славянскую и другие улицы.

А вот популярный слух о том, что с 1 сентября у водителей Минска полностью исчезнут бумажные талоны, уже опровергли. «Минсктранс» подтвердил, что купить талон в салоне по-прежнему будет можно.

Армия ждет пополнения

С 1 сентября стартует осенняя призывная кампания. Она продлится до ноября.

На срочную службу и службу в резерве будут призывать мужчин, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также тех, кто утратил право на отсрочку.

Фото: smartpress.by

Одновременно военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки, будут увольнять в запас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com