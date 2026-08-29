Молодежное крыло «АдГ» выступило против ключевого пункта программы партии

Молодежное крыло «АдГ» выступило против ключевого пункта программы партии6
- 29.08.2026, 10:00
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Председатель молодежной организации во многом расходится с главой ультраправой немецкой партии.
Молодежное крыло немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») дистанцируется от давнего призыва партии о выходе Германии из еврозоны.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Председатель молодежной организации «Generation Deutschland» (GD) Жан-Паскаль Хом заявил, что вместо этого они стремятся к реформам, направленным на устранение недостатков валютной системы.
«Мы не хотим, чтобы Германия вышла из еврозоны, но хотим устранить существующие структурные недостатки в системе евро», – сказал он.
GD планирует принять официальную позицию по этому вопросу на федеральном съезде, который состоится в субботу в Магдебурге.
В проекте заявления говорится, что евро укрепил единый европейский рынок, но имеет «структурные недостатки», и содержится призыв к реформам, которые повысят стабильность без ущерба для экономического единства Европы.
Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ»), основанная в 2013 году как евроскептическая партия, в своей предвыборной программе на 2025 год призвала Германию выйти из еврозоны.
Хом, который также входит в состав федерального руководства «АдГ», расходится с лидером партии Алисой Вайдель и по вопросу миграции.
В то время как Вайдель призвала Германию выйти из Шенгенской зоны свободного передвижения, Хом заявил, что страна должна остаться в ней.
«GD» была создана в прошлом году как новая молодежная организация «АдГ» после того, как партия распустила свое предыдущее молодежное крыло «Junge Alternative» (JA).