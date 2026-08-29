Один из главных аграрных регионов России ввел режим ЧС 3 29.08.2026, 10:28

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Из-за невозможности вывезти зерно на экспорт.

Ростовская область — один из главных сельхозрегионов России, который обеспечивает стране почти 10% урожая зерна, — с 28 августа вводит режим чрезвычайной ситуации, сообщило в пятницу региональное правительство.

Из-за атак беспилотников с середины июля прекращена работа портов Азовского моря, через которые ежемесячно на экспорт отправлялось до 1,5 миллиона тонн российского зерна. А это повлекло «скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции», цитирует «Интерфакс» распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Сложившаяся ситуация может «повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери», говорится в документе.

Экономическая ситуация для аграриев «выглядит очень плохо», «полностью остановились отгрузки в Азовском бассейне», констатирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Вслед за Азовскими портами в августе остановили работу крупнейшие зерновые терминалы Черного моря, также попавшие под удары БПЛА.

В результате парализованы оказались более 80% мощностей по вывозу российского зерна. В августе, по оценкам «Совэкона», экспорт пшеницы упал до 16-летнего минимума — 1,9 млн тонн. По сравнению с августом-2025 объемы упали в 2,3 раза, а относительно среднего значения за 5 лет — в 2,6 раза.

Российский Минсельхоз готовится начать госзакупки зерна, а также прорабатывает альтернативные маршруты экспорта, вплоть до портов Северного ледовитого океана. Но реальных альтернатив не просматривается, считает Злочевский. Чтобы экспортировать зерно через Балтийское море, нужно использовать порты Латвии и Литвы, если они вообще согласятся пропустить груз, а Высоцкий зерновой терминал Петербурга имеет ограниченную мощность — 3 млн тонн в год, напоминает он. Через черноморские порты в норме больше зерна вывозится за один месяц.

Переполненные элеваторы и невозможность продать зерно толкают вниз внутренние цены, вынуждая аграриев продавать урожай за бесценок. Средняя цена пшеницы 4-го класса в европейской части России на прошлой неделе опустилась до 8 575 рублей за тонну без НДС, а это на 35% ниже уровня начала сезона, отмечает «Совэкон»

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