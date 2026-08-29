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В Гомельскую область залетел российский реактивный дрон

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  • 29.08.2026, 13:32
  • 6,012
В Гомельскую область залетел российский реактивный дрон
иллюстративное фото: Shutterstock

РФ использовала белорусскую территорию для атаки на Украину.

Во время практически непрекращающейся дроновой атаки на территорию Украины войска РФ 29 августа воспользовались воздушным пространством Беларуси, заметил «Флагшток». В 09:55 реактивный БПЛА из Брянской области РФ двигался в направлении Добруша.

Уже через три минуты дрон вылетел из Беларуси в направлении украинской Добрянки. Таким образом, беспилотник пролетел над Добрушским и Гомельским районами.

Это подтверждается оперативной схемой движения БПЛА, опубликованной каналом «еРадар».

Отметим, 22 августа в Беларуси рухнул дрон-ракета «Бандероль».

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