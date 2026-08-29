В Гомельскую область залетел российский реактивный дрон

В Гомельскую область залетел российский реактивный дрон3
- 29.08.2026, 13:32
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РФ использовала белорусскую территорию для атаки на Украину.
Во время практически непрекращающейся дроновой атаки на территорию Украины войска РФ 29 августа воспользовались воздушным пространством Беларуси, заметил «Флагшток». В 09:55 реактивный БПЛА из Брянской области РФ двигался в направлении Добруша.
Уже через три минуты дрон вылетел из Беларуси в направлении украинской Добрянки. Таким образом, беспилотник пролетел над Добрушским и Гомельским районами.
Это подтверждается оперативной схемой движения БПЛА, опубликованной каналом «еРадар».
Отметим, 22 августа в Беларуси рухнул дрон-ракета «Бандероль».