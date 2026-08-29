ISW: Кремль больше не может это скрывать 4 29.08.2026, 11:11

12,422

фото: ronniechua /depositphotos

Бюджетные проблемы стали явными.

Российские власти все хуже справляются с маскировкой серьезных экономических проблем, вызванных войной против Украины, западными санкциями и просчетами в управлении экономикой. Эти трудности уже обернулись конкретными операционными сбоями, однако Кремль не намерен останавливать боевые действия. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Параллельно в России продолжается подготовка к возможной осенней мобилизации — окончательное решение по-прежнему остается за лично Владимиром Путиным.

Бюджетные проблемы нарастают

По данным аналитиков, дорогостоящая война, украинские удары по территории РФ, международные санкции и неэффективная экономическая политика привели к конкретным операционным трудностям для российских властей.

Так, 28 августа издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что министр финансов РФ Антон Силуанов еще в апреле предупредил премьер-министра Михаила Мишустина об отрицательном балансе бюджетного счета Федерального казначейства. Дефицит на тот момент составлял 5,5 триллиона рублей (около 63,8 миллиарда долларов), что вынудило власти немедленно ограничить расходы.

По информации Bloomberg, Москва ввела режим жесткой экономии: финансирование невоенных статей сократили на 35%, а федеральным ведомствам поручили готовиться к 15-процентному сокращению штата. Ранее сообщалось, что российские чиновники безуспешно просили Путина урезать оборонные расходы на фоне углубляющегося бюджетного кризиса.

В ISW отмечают: «эти проблемы, которые, как сообщается, достигли апогея в апреле 2026 года, продолжают беспокоить российских чиновников, известных российских экономистов и рядовых россиян».

Аналитики подчеркивают, что нынешние трудности носят краткосрочный и управляемый характер, но обнажают структурные слабости и хронически неэффективное управление экономикой. Особенно ощутимо это бьет по Москве и Санкт-Петербургу — городам, которые Путин традиционно старался оградить от последствий войны.

В ISW считают, что Путин «продолжает нарушать свой социальный контракт с россиянами», обещая защитить их от последствий войны в обмен на лояльность. Особую остроту этому придает то, что подобные сообщения появляются менее чем за месяц до выборов в Госдуму 20 сентября — голосования, которое Путин фактически превратил в референдум по своей войне.

По оценке аналитиков, российские чиновники, вероятнее всего, найдут способ и дальше поддерживать военные действия даже при затяжных экономических трудностях — риска скорого краха экономики РФ институт не видит.

Кремль готовится к возможной мобилизации

Одновременно в России продолжается подготовка инфраструктуры для потенциального призыва резервистов. Минобороны РФ намерено расширить перечень персональных данных, которые военные ведомства смогут получать от государственных органов, компаний и организаций при оценке пригодности граждан к службе.

Проект поправок, опубликованный 28 августа, откроет военным чиновникам доступ к сведениям о регистрации, доходах, занятости, образовании, инвалидности, налогах, а также к банковской и медицинской информации военнослужащих. Аналитики называют это частью долгосрочной стратегии Кремля по созданию единой цифровой системы для управления призывом и мобилизацией.

По мнению ISW, эта инициатива не означает, что решение о мобилизации уже принято — скорее, Минобороны готовит почву на случай, если Путин решится на этот шаг после выборов в Госдуму.

Институт напоминает: «решение о принудительном призыве резервистов в России остается личным решением Путина», которое он будет принимать, исходя из ситуации на фронте и оценки устойчивости собственного режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com