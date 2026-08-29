Ученые назвали активность, которая заменяет сон 4 29.08.2026, 8:55

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Достаточно 20 минут в день.

Ученые выяснили, что всего 20 минут интенсивной велотренировки улучшают память у невыспавшихся людей почти так же, как 90-минутный дневной сон, — хотя работают эти способы по-разному. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В эксперименте участвовали 54 здоровых молодых человека, которых не давали спать 30 часов подряд. Одни в это время 20 минут крутили педали в умеренно-интенсивном темпе, другие отдыхали, а третьи спали днем. Память проверяли спустя три дня после вмешательства.

Оказалось, что тренировка улучшила узнавание запомненного материала на 21% по сравнению с контрольной группой, а дневной сон — на 23%. То есть по эффекту короткая нагрузка почти не уступила полноценному сну.

Но пути к результату оказались разными. У тех, кто спал, электроэнцефалография показала снижение признаков «усталости» мозга, тогда как у занимавшихся спортом эти сигналы оставались высокими. Это значит, что упражнения улучшают память не за счет отдыха мозга, а через какой-то иной механизм.

По словам авторов, преимущество физической нагрузки в ее доступности: покрутить педали или быстро пройтись можно там, где вздремнуть невозможно, — например, посменным работникам или врачам. «Упражнения доступны, дешевы и просты во внедрении», — отметила первый автор работы Мадхура Лотликар. Похожие результаты годом ранее получили и британские ученые: 20 минут умеренной велонагрузки улучшали умственную работоспособность у невыспавшихся людей.

При этом ученые подчеркивают, что и сон, и упражнения — лишь временная поддержка, а не замена полноценному ночному отдыху, недостаток которого испытывают от 20 до 40% взрослых в мире и который обходится крупным экономикам примерно в 680 млрд долларов в год из-за падения продуктивности.

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