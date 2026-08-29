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Туск: Ближайшие 7–8 месяцев будут ключевыми

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  • 29.08.2026, 9:17
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Туск: Ближайшие 7–8 месяцев будут ключевыми
Дональд Туск

И для Польши, и для всего региона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о наличии сигналов, свидетельствующих о серьезной подготовке России к эскалации, а ближайшие семь–восемь месяцев могут стать ключевыми для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Заявление главы польского правительства приводит «Укринформ».

Польского премьера спросили, в частности, о недавнем визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В ответ на это Туск заявил, что Польша находится в постоянном контакте с руководством ЦРУ и не была застигнута врасплох информацией об активности Рэтклиффа.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому нас не удивляют никакие сведения о действиях и мерах, которые предпринимает глава ЦРУ», – отметил польский премьер.

По словам Туска, в вопросах безопасности часть информации должна оставаться конфиденциальной, однако это не означает, что общество нужно лишать информации о важнейших угрозах.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет уже не только о визите директора ЦРУ в Москву.

По его словам, в течение последних недель появляются многочисленные публичные сигналы о подготовке России к эскалации.

«Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности – как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми», – подчеркнул Туск.

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