Партнеры Лукашенко могут закончиться 2 29.08.2026, 9:40

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Белорусская внешняя политика сделала «большой рывок».

На прошлой неделе министр иностранных дел пообещал безвизовый режим с Северной Кореей. На Слуцком сыродельном комбинате с большим почетом принимали делегацию террористической организации Талибан. А Александр Лукашенко сделал незабываемый комплимент вождю военной хунты.

О том, куда в этот раз прорвало белорусскую внешнюю политику, — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Дорогой корейский друг

В интервью белорусскому телевидению министр иностранных дел Максим Рыженков похвастался отпуском, который он провел в Северной Корее, и пообещал, что совсем скоро поехать туда в отпуск сможет каждый простой белорус. Потому что Беларусь и Северная Корея уже почти договорились об отмене визового режима.

«На самом деле страна очень колоритная, традиционная, интересная», — сказал Рыженков.

Как известно, эта колоритная страна является одной из самых бедных стран мира. ВВП на душу населения здесь составляет 1200 долларов. В Беларуси – 10 тысяч, в России - 17, а в соседней Южной Корее – 36 тысяч. В 2020 году страна в очередной раз пережила голод. Не такой масштабный, как это было в 1995-м, когда речь шла о сотнях тысяч смертей, но для миллионов людей в корейской провинции еда на столе каждый день стала роскошью. Около 12 миллионов человек, почти половина населения страны, в 2020 году хронически недоедали.

Правда, в последние пару лет страна сделала большой экономический рывок.

«Вы знаете, это страна, в которой до недавнего времени достаточно скромно определялось наличие в собственности автомобиля и так далее, сегодня потихоньку смотришь там-то и там на улицах даже ну такие остановки движения в связи с тем, что уже достаточно много машин, больше, чем раньше, уже наблюдается», — сказал Рыженков.

Секрет этого прорыва простой. На продаже оружия и боеприпасов для войны России против Украины страна заработала от 7 до 14 миллиардов долларов. Учитывая, что весь ВВП Северной Кореи составляет 32 миллиарда – это действительно большой успех.

Хотя я все равно сомневаюсь, что даже с этими экономическими достижениями Северная Корея станет популярным направлением для белорусского туризма. Но, конечно, не ради туристов белорусские власти затевают отмену визового режима.

Как известно, кроме оружия и боеприпасов Северная Корея экспортирует еще и людей. Самая известная история – отправка 10 тысяч северокорейских военных в Курскую область в 2024 году. Но масштабы торговли людьми гораздо больше. По оценке ООН, единовременно за границей работают 100 тысяч северных корейцев.

Торговля людьми как успех

Причем это не какая-то там трудовая эмиграция. Это именно торговля людьми. Потому что деньги за их работу получает государство. Ежегодно торговля людьми приносит правительству Ким Чен Ына до 500 миллионов долларов. Это одна крупнейших статей северокорейского экспорта.

При этом сами работники на руки получают от 10 до 50 долларов в месяц. Бригады живут в изолированных охраняемых бараках, у них сразу изымают паспорта, а за группами следят офицеры госбезопасности. Люди работают по 12 часов в сутки, без выходных. То есть это практически идеальные работники с точки зрения белорусских властей. То, о чем Лукашенко всегда мечтал. Чтобы работали и не жаловались.

Правда, не факт, что Беларусь сможет себе этих работников позволить. Потому что сами корейцы может и не очень прихотливы, но северокорейские власти оценивают рабский труд своих граждан дорого.

Эти летом Оренбург пытался нанять северокорейских рабочих для уборки улиц. Предлагали зарплату в районе 700 долларов. Власти Северной Кореи потребовали от 1400 до 2000. В итоге не сговорились.

А я напомню, что рабочим из Узбекистана Беларусь первоначально положила зарплату в 500 долларов в месяц. Только после публичного скандала власти подняли ее до 700. Так что рабочие из Северной Кореи могут оказаться Александру Лукашенко не по карману.

Талиб твой друг

Если, конечно, Беларусь не заработает много денег благодаря сотрудничеству с другим перспективным партнером. На прошлой неделе Беларусь посетила большая делегация афганских талибов.

Визит продлился пять дней. За это время делегация из 13 человек посетила Академию наук, БелАЗ, БНБК, Тракторный завод и Слуцкий сыродельный комбинат. Как сообщали официальные ведомства Афганистана, во время визита обсуждали поставки белорусской техники в эту страну и белорусские инвестиции в создание сборочных производств.

Белорусские медиа про визит почти не сообщали. И в принципе, их можно понять. Некоторые члены делегации перспективного партнера, возможно, все еще числятся в списке террористов белорусского КГБ. Поэтому рассказывать о том, как на официальном уровне принимали официальных террористов, все-таки как-то неловко.

И вишенка на торте

Зато исторический визит в Беларусь президент Мьянмы Мин Аун Хлайна государственные медиа освещали на высшем уровне. Александр Лукашенко так впечатлился значением этого визита, что не смог удержаться от комплиментов. Ну, как он их себе понимает.

«У вас такая одежда! У меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский», — сказал Лукашенко.

Европейский человек Мин Аун Хлайн в 2021 году возглавил в стране военный переворот. Под его эффективным руководством экономика Мьянмы упала на 11 процентов. Годовая инфляция в стране выросла до 25 процентов. Национальная валюта обесценилась на 36 процентов. Если считать по официальному курсу. И на 75 процентов, если считать по курсу, по которому в стране на самом деле можно купить валюту.

«Население у вас в пять раз больше, чем в Беларуси. Это огромная цифра, за которой кроются судьбы людей. Этих людей нужно прежде всего накормить и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь», — сказал Лукашенко.

Про население в пять раз больше Лукашенко немножко гостю польстил. Ну примерно как комплимент про пиджак. Население Мьянмы действительно составляет 55 миллионов человек, но на территории, которая находится под контролем властей, живет около 20 миллионов.

Дело в том, что с 2021 года, то есть с момента переворота, в стране идет гражданская война. По оптимистичным оценкам правительство контролирует 33 процента территории страны. По пессимистичным – 21 процент. На четверти территории идут боевые действия. Остальные территории контролируют шесть повстанческих группировок, которые насчитывают сотни тысяч бойцов.

То есть визит, конечно, исторический, и партнер такой перспективный, что дай бог каждому. Примерно как Саддам Хусейн в Ираке, Муаммар Каддафи — в Ливии, Башар Асад — в Сирии, Николас Мадуро — в Венесуэле или аятолла Хаменеи в Иране. Я бы с белорусскими инвестициями в эту страну не спешил. А то перспективный партнер может внезапно закончиться, как закончились другие такие же перспективные партнеры.

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