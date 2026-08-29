Трамп объявил о заключении «исторической» сделки США с Венесуэлой 10 29.08.2026, 8:39

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Она касается нефти.

По словам президента Дональда Трампа, США достигли соглашения с Венесуэлой о контроле над более чем 65 млрд баррелей ее доказанных запасов нефти, сообщает BBC.

«Эта историческая сделка БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ увеличивает американские запасы нефти, значительно расширяет наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

После ареста экс-диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в начале этого года Трамп пообещал использовать нефтяные запасы Венесуэлы — крупнейшие в мире. В последнее время на него оказывалось давление с целью снижения цен на бензин внутри страны.

Госсекретарь Марко Рубио назвал сделку «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народа». Подробности сделки пока не разглашаются.

«Для венесуэльского народа эта сделка привлечет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики Венесуэлы», — написал Рубио в соцсетях.

В своем сообщении Трамп заявил, что Рубио и министр обороны Пит Хегсет достигли соглашения с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес «в рамках партнерства с частным бизнесом».

Он не стал вдаваться в подробности партнерства или описывать возможные обязательства и условия для США в рамках сделки, но сказал, что соглашение было достигнуто «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков».

Родригес, которая пока публично не прокомментировала это заявление, предоставила частному совместному предприятию 100-летнюю концессию на разработку нефтяных месторождений с запасами в 63 миллиарда баррелей нефти, сообщил представитель США медиа-партнеру Би-би-си в Соединенных Штатах, телеканалу CBS.

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