Индию забирают у Москвы 2 Вячеслав Ширяев

29.08.2026, 10:52

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Венесуэльская нефть заменит российскую на индийских НПЗ.

Индию забирают у Москвы американцы, причем их стратегический план рассчитан на десятилетия и грозит полной деградацией нефтяной отрасли РФ из-за отсутствия рынков сбыта и уничтожения НПЗ. Китай, взявший курс на обнуление нефтяного импорта, также выходит из чата «спасителей».

После украинских атак экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию рухнул в 4,4 раза, а фрахт подорожал на 50%. Поставки российской нефти из Новороссийска в Индию с 1 по 21 августа сократились до 516 тысяч тонн. Экспорт в Китай упал втрое, до 94 тысяч тонн, а отгрузок в Турцию и Египет, куда нефть поступала в июле, не было совсем. Из-за риска новых атак судовладельцы отказываются заходить в Черное море, а оставшиеся перевозчики повышают ставки. С середины июля стоимость доставки нефти из западных российских портов в Индию выросла примерно на 50%. Аренда танкера, способного вывезти из Новороссийска 140 тысяч тонн нефти, подорожала с $10 млн до $15 млн. Рост расходов на перевозку лишает российских экспортеров не менее $5 с каждого барреля.

В это время Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о получении доли в нефтяных месторождениях страны, сообщили Axios два американских чиновника. Речь идет более чем о десятке действующих месторождений с совокупными доказанными запасами около 90 млрд баррелей. Потенциальная сделка позволит США более чем вдвое увеличить собственные нефтяные резервы за счет ресурсов Венесуэлы, обладающей крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. «Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она гигантская», — сказал один из американских чиновников. Министр энергетики США Крис Райт уже обсудил возможность поездки в Венесуэлу на следующей неделе в связи с планами его ведомства увеличить добычу нефти американскими компаниями.

На этом фоне Вашингтон призывает Индию заместить объемы из РФ поставками из Венесуэлы. Эксперты отмечают, что отказ от российского сырья будет безболезненным, так как НПЗ Индии настроены на переработку средних и тяжелых сортов нефти (такая как раз в Венесуэле). При этом США уже доминируют в газовом секторе: в июле более 70% импорта сжиженного углеводородного газа и почти треть поставок СПГ в Индию поступили от американских компаний.

В августе прошлого года Вашингтон ввел пошлину в размере 25% на импорт из Индии в качестве штрафа за покупку российской нефти, однако в этом году эти меры были отменены из-за ситуации в Персидском заливе. Но в сентябре Палата представителей США рассмотрит новый законопроект о санкциях (имени сенатора Грэма), предполагающий введение сборов до 100% для стран, закупающих энергоресурсы у РФ. В этот момент и начнется «бракоразводный» процесс Индии и России в сфере энергетики.

Вячеслав Ширяев, Telegram

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