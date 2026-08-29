Хакеры слили переписку главы «Сбербанка» Грефа с духовником Кремля

Хакеры слили переписку главы «Сбербанка» Грефа с духовником Кремля9
- 29.08.2026, 10:46
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Они обсуждали сценарии завершения войны в Украине.
Хакерская группа Black8Mirror заявила, что обнаружила в переписке главы «Сбербанка» Германа Грефа с митрополитом Тихоном Шевкуновым, которого неформально называют духовником Владимира Путина, аналитическую записку с восемью сценариями завершения войны в Украине. Именно из этой переписки был получен документ, в котором наиболее вероятным вариантом назвали заморозку войны в результате сделки при участии Дональда Трампа, сообщает «Агентство».
Black8Mirror начала публиковать архив личных сообщений Тихона, охватывающий период с 2020 года по август 2026-го. Среди опубликованных материалов хакеры показали переписку с аккаунтом, подписанным именем «Греф Герман Оскарович».
Согласно представленному скриншоту, 13 апреля в 6:45 собеседник отправил Тихону файл scenarios_v4_final.pdf — именно этот документ Black8Mirror ранее опубликовала как аналитическую записку с прогнозами окончания войны. В тот же день в 14:22 Тихон якобы ответил: «Спасибо большое! Очень важна такая аналитика».
В записке рассматриваются восемь возможных сценариев развития событий. Наиболее вероятным авторы считают заморозку конфликта в результате сделки при участии Трампа – ей отводят 32%. Еще 22% приходится на вариант «корейской заморозки» без полноценного мирного договора, а 15% – продолжению войны еще на два-три года. При этом сценарий решающей военной победы России оценен всего в 7%: в документе указывается, что для такого исхода Москве может потребоваться новая мобилизация численностью 300-500 тысяч человек.
Отметим, что отношения Грефа и «духовника Путина» носят публичный характер. Они неоднократно вместе появлялись на мероприятиях во временно оккупированном Крыму — в частности, на презентации парка «Херсонес Таврический» в июне 2024 года и на дискуссии форума «Истоки» в 2025-м.