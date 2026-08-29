В Беларусь пришел циклон Рафаэлла 29.08.2026, 11:35

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Он разделит страну на две части.

Период антициклонального режима в Беларуси завершается. В субботу, 29 августа, в страну зайдет холодный фронт циклона «Рафаэлла». Он разделит страну на две части. Белгидромет объявил желтый уровень опасности, пишет smartpress.by.

Он будет действовать в Брестской и Гродненской областях. Там синоптики спрогнозировали локальные грозы и усиление ветра порывами 15-18 м/с. По шкале Бофорта, ветер со скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким (опасность на 7 баллов), а от 17,2 м/с до 20,7 м/с – очень крепким (8 баллов).

Почему Беларусь будет разделена на две части

В Telegram-канале «Alex Bull Погода Беларусь» объяснили, что холодный фронт циклона идет через Польшу и страны Балтии. Днем 29 августа он придет на запад и в центр Беларуси. Однако с востока республику «подпирает» антициклон «Стэфан» — он не дает фронту пройти вглубь страны, поэтому на востоке будет спокойно. Так и получается разделение страны на две части.

«Alex Bull Погода Беларусь» прогнозирует на западе и юго-западе — локально в Гродно, Лиде, Барановичах, Бресте, Пинске — сильные грозы и ливни. Белгидромет, в свою очередь, предупреждает жителей западной части страны о непродолжительных дождях, а всех белорусов — об утреннем тумане местами.

Дневные максимумы, по словам синоптиков, в субботу составят +21...+27°С.

Погода в областных центрах 29 августа

Минск. +22..+24°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы 12 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность – 10-15%).

Брест. +22..+24°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 14 м/с. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков – 80-90%), возможна гроза.

Витебск. +21..+23°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы 12 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Гомель. +23..+25°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы 12 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Гродно. +22..+24°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы 14 м/с. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков – 80-90%), возможна гроза.

Могилев. +22..+24°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы 12 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

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