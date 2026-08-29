NBC: Глава Пентагона Хегсет хочет баллотироваться на выборах 1 29.08.2026, 11:47

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Пит Хегсет

Фото: Octavio JONES / AFP

Сам американский чиновник назвал эту информацию «фейком».

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о своем возможном участии в президентских выборах в США в 2028 году, о чем ранее писали СМИ.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал у себя в Х.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники ранее сообщил, что Хегсет якобы обсуждал с близкими возможность выдвижения своей кандидатуры в 2028 году.

«Это на 100% неправда. Мы сообщили об этом NBC, но они просто лгут, ссылаясь на анонимные источники», – отметил Хегсет.

Он добавил, что его единственной работой остается руководство Пентагоном.

В прошлом году президент США Дональд Трамп, говоря о том, кого он видит своим преемником, заявил, что у Республиканской партии есть «сильная скамейка запасных», в отличие от демократов.

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