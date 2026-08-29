Неудобная для Лукашенко правда вышла наружу 11 29.08.2026, 15:24

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Здание гостиницы в Поставах. Фото: postavi-jkx.by

Регион, за который правитель так сильно ратовал, приходит в упадок.

Недавно в Беларуси придумали ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе (раньше это было добровольно). Решить решили, а обеспечить хотя бы на одну звезду базовые требования – вода, интернет, ТВ – смогут, похоже, не все, пишет «Салiдарнасць».

В сентябре, пишут «Витьбичи», в области пройдут торги по продаже государственных туристических объектов.

На аукцион выставят сразу 12 коммунальных гостиниц: за самый дешевый мотель в Миорах просят не менее 43 тысяч белорусских рублей (около $35,9 тысяч по актуальному курсу), а дороже всего оценили почти столетнюю гостиницу в Поставах – за нее хотят выручить более 1 миллиона рублей (свыше $329 тысяч).

Остальные гостиницы – преимущественно советского времени, давно требующие ремонта. При этом изменить их целевое назначение покупатели не смогут без письменного согласия райисполкома, зато обязаны эти объекты модернизировать.

«Работают недостаточно эффективно», — дипломатично определил областной Госкомимущества.

Выкладывать цифры на всеобщее обозрение чиновники не стали. Но, судя по данным за 2025 год, загруженность гостиниц в Витебской области составила 29,7% – одна из самых низких по стране, и это с учетом «Славянского базара». Что, впрочем, не мешает чиновникам обещать до конца пятилетки «вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень».

Выглядит так, что местному начальству очень нужны «звезды», но зажигать их некому: попросту денег нет. А вот за чужой счет пройти обязательную сертификацию – всегда пожалуйста.

Для понимания масштабов кризиса туристической сферы Витебщины: на август 2026 года всего 13 гостиниц и отелей в области прошли сертификацию, 6 из них – с категорией «без звезд». А из выставленных на продажу объектов только у коммунальной гостиницы Поставского ЖКХ есть сертификат (тоже «беззвездный»).

По сути, инвесторам предлагают купить чемоданы без ручек. Ведь даже если вложиться в модернизацию и ремонт номеров, провести хороший интернет, обучить персонал, запустить рекламу в соцсетях – окупаемости и притока гостей это не гарантирует. Потому что туристам, помимо ночлега, нужна инфраструктура: где поесть, какие достопримечательности посмотреть, что из сувениров и местной продукции купить.

Один из номеров гостиницы в Сенно, выставленной на торги. Фото: etpvit.by

И если в том же Бегомле сохранились живописные руины храма Всех святых, мясная лавка «Василек», а совсем рядом – Березинский биосферный заповедник, то об инфраструктуре в Сенно даже среди командировочных ходят легенды, вовсе не комплиментарные, места общепита «работают через раз», а оценки туристов варьируются от 1,4 до 2,2.

А наводить лоск просто для того, чтобы получить сертификат, но с ним и бесконечные проверки от всевозможных контролирующих органов – среди частников вряд ли найдется много желающих. Так что поможет ли продажа государственных гостиниц Витебщине набрать звезд, весьма сомнительно.

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