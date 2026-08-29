«Путь Трампа» окончательно вытесняет Россию с Южного Кавказа 3 29.08.2026, 11:38

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Москва и Тегеран не смогут помешать реализации проекта.

Новый транспортный проект США «TRIPP» способен серьезно изменить расстановку сил на Южном Кавказе и ослабить позиции России в регионе. Об этом пишет аналитик Эмиль Авдалиани для CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В августе исполнился год с момента соглашения о создании «Пути Трампа к международному миру и процветанию» («Trump Route for International Peace and Prosperity»). Маршрут протяженностью около 42 километров пройдет через южную часть Армении, связав Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью. В перспективе он должен соединить регион с Турцией и Каспийским морем.

Проект предусматривает строительство автомобильных и железных дорог, линий связи и энергетической инфраструктуры. Железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Арменией планируется завершить в 2027 году, а работы на армянской территории должны начаться в конце 2026-го — начале 2027 года.

TRIPP уже привлекает крупные американские инвестиции. По словам помощника госсекретаря США Калеба Орра, американские компании заключили с Азербайджаном соглашения примерно на $8 млрд. Также создан Транскаспийский фонд предприятий с капитализацией $201 млн.

Для России проект становится серьезным геополитическим вызовом. Москва традиционно считала Южный Кавказ своей зоной влияния, однако новый маршрут создает альтернативные связи региона с Турцией, США, Европой и Центральной Азией.

«Россия и Иран предпочли бы, чтобы TRIPP провалился», — пишет Авдалиани. Однако возможности Москвы и Тегерана помешать проекту, по его оценке, невелики.

Россия уже использует экономическое давление на Армению, включая ограничения на поставки армянских товаров и угрозы повышения цен на газ. Тем временем Ереван постепенно дистанцируется от Москвы, в новой правительственной программе Россия названа партнером, но не союзником.

Окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном способно закрепить новый порядок, при котором Южный Кавказ будет ориентирован прежде всего на маршруты с Востока на Запад, а не на связи с Россией.

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