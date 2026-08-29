Известная MAGA-блогер обратилась к украинцам

Известная MAGA-блогер обратилась к украинцам7
- 29.08.2026, 14:15
- 13,406
Ранее она поддерживала РФ.
Приближенная к президенту США Дональду Трампу блогер Лора Лумер, которая в июле побывала в Киеве и взяла интервью у президента Владимира Зеленского, а теперь активно поддерживает украинцев, пообещала вновь посетить Украину. Об этом MAGA-активистка написала в своем аккаунте в соцсети X.
Лумер напомнила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды, из-за чего критиковала Украину и поддерживала Россию. Однако визит в страну заставил ее пересмотреть часть политических взглядов. Теперь блогер открыто поддерживает украинцев и рассказывает правду о российских оккупантах и режиме диктатора Владимира Путина.
«Я с нетерпением жду возвращения в Украину. Спасибо украинцам за то, что они открыли мне себя во время моего пребывания в Киеве, Днепре, Харькове и других городах. Я обязательно вернусь!» – написала Лумер.
NEW Op-ed:— Laura Loomer (@LauraLoomer) August 28, 2026
I Spent Years Regurgitating Russian Propaganda. Then I Visited Ukraine.
When I traveled to Ukraine, I told my audience I'd report back whatever I found, and what I found gutted me. Today in RealClearPolitics @RCPolitics, I'm explaining how my mind changed on the…
Напомним, влиятельная американская MAGA-активистка посетила Украину в июле этого года. В Киеве она взяла эксклюзивное интервью у Зеленского, увидела последствия российских ударов по Киево-Печерской лавре, побывала в прифронтовом Харькове, который ежедневно обстреливают российские войска, а также пообщалась с высокопоставленными чиновниками, простыми украинцами и военнослужащими.
Увидев своими глазами последствия российского террора, Лумер пришла к выводу, что Россия ведет несправедливую войну.