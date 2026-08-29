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Известная MAGA-блогер обратилась к украинцам

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  • 29.08.2026, 14:15
  • 13,406
Известная MAGA-блогер обратилась к украинцам
Лора Лумер

Ранее она поддерживала РФ.

Приближенная к президенту США Дональду Трампу блогер Лора Лумер, которая в июле побывала в Киеве и взяла интервью у президента Владимира Зеленского, а теперь активно поддерживает украинцев, пообещала вновь посетить Украину. Об этом MAGA-активистка написала в своем аккаунте в соцсети X.

Лумер напомнила, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды, из-за чего критиковала Украину и поддерживала Россию. Однако визит в страну заставил ее пересмотреть часть политических взглядов. Теперь блогер открыто поддерживает украинцев и рассказывает правду о российских оккупантах и режиме диктатора Владимира Путина.

«Я с нетерпением жду возвращения в Украину. Спасибо украинцам за то, что они открыли мне себя во время моего пребывания в Киеве, Днепре, Харькове и других городах. Я обязательно вернусь!» – написала Лумер.

Напомним, влиятельная американская MAGA-активистка посетила Украину в июле этого года. В Киеве она взяла эксклюзивное интервью у Зеленского, увидела последствия российских ударов по Киево-Печерской лавре, побывала в прифронтовом Харькове, который ежедневно обстреливают российские войска, а также пообщалась с высокопоставленными чиновниками, простыми украинцами и военнослужащими.

Увидев своими глазами последствия российского террора, Лумер пришла к выводу, что Россия ведет несправедливую войну.

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