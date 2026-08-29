Дипломат раскрыл неожиданную сторону приезда директора ЦРУ в Москву 3 29.08.2026, 16:50

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ДЖОН РЭТКЛИФФ

ФОТО: GETTY IMAGES

Эксперт отверг все ранее озвученные предположения.

Джон Рэтклифф прилетел в Москву на военном самолете из-за наличия на борту С-17 противоракет, что важно, когда посещаешь страну, которая находится в состоянии войны, пояснил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Также дипломат предположил, что директор ЦРУ привез Путину послание от Трампа. Свой взгляд на визит директора ЦРУ в Москву экс-посол Украины в США озвучил в эфире Radio NV на YouTube.

Чалый пролил свет на цель визита Рэтклиффа в Россию: «Из того, что я могу сказать, они очень хорошо скрыли содержание разговоров, не сам визит. Мне очень удивительно, когда специалисты строят теории по поводу самого визита. Мне нечего к этому добавить. Я просто вам скажу, что обычно в зоны, где наблюдается повышенная ракетная угроза, летает С-17, потому что у него есть противоракетная защита и все. Что тут непонятного? Кто-то говорил, что там везли машину, кто-то, что танки везли. Директор ЦРУ просто воспользовался тем самолетом, который не он выбирал. Решили, что в зоне конфликта так будет безопаснее».

«Можно предполагать все что угодно, но у нас пока есть 95% смеси прикрытия содержания встречи и лжи и относительно состава участников, и относительно содержания разговоров. О договоренностях здесь вряд ли идет речь, потому что, как правило, директор ЦРУ выполняет миссии по передаче информации непосредственно от президентов, а для того чтобы лететь, нужны специфические аргументы, потому что линия предупреждения ядерной угрозы у них есть, линия общения между разведками Вашингтона и Москвы действует постоянно», - резюмировал дипломат.

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