Этот фрукт ученые называют эликсиром счастья и молодости 1 29.08.2026, 17:29

6,128

Он защищает клетки организма от стресса.

Иногда обычные продукты могут служить настоящим источником ценных веществ для организма. Один из таких фруктов — киви. Его часто называют продуктом для поддержания молодости благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина С и других биологически активных соединений, пишет ТСН.

Чем полезен киви для клеток

Киви особенно богат витамином С — это мощный антиоксидант, необходимый для нормальной работы иммунной системы и синтеза коллагена. Коллаген является важной составляющей кожи, соединительной ткани, сосудов и костей.

Антиоксиданты помогают защищать клетки от окислительного стресса, возникающего в организме под влиянием различных факторов. Поэтому регулярное употребление фруктов и овощей в рамках сбалансированного рациона связывают с поддержанием здоровья и нормальным старением организма.

Действительно ли киви помогает от тревожности

Этот фрукт интересен и для ищущих продукты для поддержания нервной системы. Киви содержит фолаты, калий, витамин С и другие питательные вещества, необходимые для нормальной работы организма.

Есть и исследования, в которых изучалось влияние регулярного употребления киви на настроение и психологическое самочувствие. Однако это не означает, что фрукт является средством от тревожного расстройства или может заменить помощь специалиста.

Как правильно есть киви

Самый простой вариант — употреблять спелый фрукт свежим. Его можно добавлять в кашу, натуральный йогурт, фруктовые салаты или смузи. Киви также содержит пищевые волокна, поэтому может быть полезно для полноценного рациона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com