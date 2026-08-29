В Беларусь идет «контрастная» осень 29.08.2026, 18:15

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Синоптики рассказали, какой будет погода с 31 августа по 6 сентября.

Первые дни осени будут контрастными, а смену сезонов подчеркнет неустойчивая атмосфера. Средние показатели температуры останутся в пределах нормы. Хорошая новость: затяжных дождей и устойчивого холода пока не предвидится. О погоде на предстоящую неделю рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 31 августа, на погоде начнет сказываться влияние области высокого атмосферного давления и малоактивного атмосферного фронта. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, локальные, кратковременные дожди. Под утро местами слабый туман. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью +9…+12°С. Днем от +23°C по северо-западу и северу страны до +29°C по югу.

Во вторник, 1 сентября, погодными процессами продолжит управлять атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный. Влажность до 70%. Ночью +9…+14°С, днем от +18°C по Витебской области до +26°C по Гомельской.

В среду, 2 сентября, область высокого атмосферного давления отодвинет зону дождей за территорию страны. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами слабый туман, влажность воздуха высокая — до 80%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью +8…+13°С. Днем от +19°C по северу Беларуси до +25°C в южных областях.

Предварительно, в начале второй половины недели погодные условия станут определять очередные атмосферные фронты и влажные воздушные массы.

В четверг, 3 сентября, будет преобладать облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью +10…+15°С. Днем +19…+24°С.

В пятницу, 4 сентября, также в большинстве районов пройдет без дождей. Ветер подует западный, юго-западный, умеренный, временами порывистый. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Температура ночью +9…+14°С, днем +15…+20°С, в южных районах до +25°C.

В первые осенние выходные ожидается неустойчивая, дождливая и прохладная погода.

В субботу, 5 сентября, погодную эстафету перехватит ненастный атмосферный фронт и влажные воздушные массы. Ожидается облачно, кратковременные дожди. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность до 70%. Температура ночью +9…+13°С. Днем от +14°C по западу Беларуси до +20°C по Гомельской области.

В воскресенье, 6 сентября, погода не изменится. Сохранится влияние холодного, контрастного атмосферного фронта. Будет облачно с небольшими прояснениями, временами дожди, местами сильные, возможны грозы. Ночью и утром местами туман — видимость до полукилометра. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью +7…+12°С, днем +13…+17°С, по Гомельской и Брестской областям на 2−4°C теплее.

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