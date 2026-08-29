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КГБ задержал группу белорусов по подозрению в «сборе закрытой информации об оборонных предприятиях»

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  • 29.08.2026, 18:55
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КГБ задержал группу белорусов по подозрению в «сборе закрытой информации об оборонных предприятиях»
Фото: Getty Images

Точное число «фигурантов» не раскрывается.

В КГБ заявили о «пресечении деятельности» группы граждан Беларуси, подозреваемых в «сборе закрытой информации о предприятиях оборонного комплекса в интересах иностранного куратора».

По данным ведомства, фигуранты якобы «собирали сведения о производственных мощностях предприятий, перемещении отдельных видов продукции и сотрудниках». Для передачи полученной информации якобы «использовались специально созданные каналы связи».

В КГБ сообщили о задержании участников «группы». Точное число «фигурантов» ведомство не раскрыло.

У задержанных изъяли средства связи, электронные носители, а также «денежные средства, полученные за выполнение заданий», сообщили в КГБ.

По факту произошедшего возбуждено «уголовное дело».

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