«Самая красивая страна в мире из тех, где я побывала» 9 29.08.2026, 19:48

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Иллюстрационное фото

Белоруска считает, что нашла рай на земле.

Белоруска застряла в Чили — оказалось, там рай на земле. Журналисты devby.io поговорили с Software Engineer/ Frontend Developer Лизой о жизни на другом конце света.

— Вижу зимнее чилийское утро в вашем окошке.

— Зима у нас в этот раз выдалась очень странная, нетипичная — холодная и дождливая. Уже два месяца подряд льет и льет.

— А в Сантьяго ведь нет системы центрального отопления?

— Да, и сейчас это действительно проблема. Бывает, ночью на улице +12°, ты просыпаешься — и в квартире +12°. Единственный вариант — купить обогреватели и платить за электричество.

— Это дорого?

— Для сравнения, летом мы платим где-то 40 евро за электричество, это максимум. А за прошлый месяц с обогревателем пришел счет в 130 евро. Но оно того стоит.

А вообще (и для меня это огромное преимущество) — солнце здесь практически круглый год. Восемь месяцев в году ты вообще не смотришь прогнозы погоды.

«Приехала в Чили в отпуск — и страну закрыли»

— У вас нетипичный старт для разработчицы — лингвистическое образование в БГУ. Обычно это путь скорее в HR, PR, SMM и пр.

— Когда в 17 лет поступаешь, обычно даже не думаешь о том, что тебе это образование принесет в будущем. Так сложилось, и я решила пойти изучать языки. Когда закончилось распределение, надо было думать, что делать дальше. Одна моя подруга работала в ИТ — компания открылась в 2017-2018, они активно набирали тестировщиков даже без опыта. И в этой компании у меня сразу все стало очень хорошо получаться.

Работала так года 4 — и пришел момент, когда пора куда-то продвигаться: уже как-то даже скучно, плюс денежный фактор. Решила, что пойду учиться на разработчика. В компании меня поддержали: «Иди, у тебя 100% получится». Пошла на курсы по React в IT-Incubator, это очень сильная белорусская школа.

фото: Unsplash

К тому времени я уже знала, что скоро поеду в Чили.

— Почему Чили?

— Я переехала жить к своему мужу, он чилиец.

Моя история с Чили началась с того, что я приехала сюда в отпуск в 2020. Тогда как раз началась пандемия, через 10 дней страну закрыли на выезд.

Вместо отпуска я осталась здесь жить на восемь месяцев. Когда меня здесь закрыли, я не знала, что делать со своей работой в Беларуси. Но компания сказала: купи себе ноутбук и работай.

Потом я уже и не хотела уезжать из Чили, но не было легального способа остаться, поэтому пришлось вернуться на какое-то время. Как раз этим временем я и воспользовалась, чтобы учить программирование. И в конце 2021 года снова переехала в Чили — и уже искала здесь работу.

фото: Unsplash

— А сколько времени занимает перелет из Беларуси в Чили?

— В 2020 еще не были закрыты границы. Я доехала до Вильнюса, потом на лоукостере около трех часов до Рима, из Рима за 12 часов до Сантьяго — раньше были такие прямые рейсы.

Сейчас же нужно из Минска долететь до Стамбула, это 5 часов. Из Стамбула можно купить билет до Сантьяго с пересадкой в Амстердаме или в Париже. И в Буэнос-Айресе, скорее всего. Это примерно сутки в дороге.

«Замужество не дает тебе преимущества в легализации. И вообще система работает плохо»

— Наверное, у вас уже есть гражданство?

— Здесь нет такого, что замужество тебе сразу дает какие-то преимущества в легализации. И те, кто тут по работе, и те, кто по замужеству — в одинаковом положении. Может быть, по работе даже в чем-то будет легче.

Любой приезжий сперва должен податься на временную визу, которая выступает здесь аналогом ВНЖ. Вне зависимости от твоего основания — после подачи документов ты становишься в общую очередь.

Следующий этап после временной визы — постоянная. Это как ПМЖ. И снова ты становишься в такую же общую очередь и ждешь.

Единственный плюс, который тебе дает замужество, — это меньший период, по истечении которого ты можешь податься на паспорт. Я подалась в начале 2026, но теперь нужно запастись терпением — неизвестно, когда я его получу.

Есть какие-то официальные сроки, но эти сроки давно уже ничего не значат. Даже если это займет пять лет, это будет неудивительно.

Зато чилийский паспорт топовый, с ним можно и в ЕС, и в США путешествовать без виз.

— Чили — дна из самых благополучных стран Латинской Америки. Много ли туда едет эмигрантов из других латиноамериканских стран?

— Очень много. Особенно ребят из Венесуэлы — из-за политических событий.

Чили считается страной с возможностями, люди стремятся сюда попасть, и сейчас это уже не так просто. Приехать, конечно, можно, им все-таки виза сюда не нужна. Но остаться уже сложней. Раньше это было прямо «приезжайте», а сейчас уже как бы «приезжайте, но с папкой документов».

фото: Unsplash

— Может, из-за этого и легализация тормозится?

— Да. Система просто не работает, и самое страшное — ты не можешь просто позвонить и получить необходимую информацию. Можно только написать жалобу и получить автоматическую отписку.

Я получала две визы, и с обеими были проблемы. Мы перечитали все форумы и нашли варианты, к кому напрямую обратиться — иначе, возможно, я бы до сих пор вторую визу ждала. Такие моменты, конечно, очень тяжелые.

— А как с банковскими счетами?

— Вот когда тебе дают твою первую визу и связанную с ней пластиковую карточку-удостоверение, присваивают личный номер — тогда ты можешь открыть базовый счет в банке. До этого нельзя.

— А чилийское водительское удостоверение вы делали?

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— Нет. Я хотела здесь получить права, но для этого нужно подтверждение, что у тебя есть базовое школьное образование. И я не понимаю, как мне это подтверждение получить. Даже подумывала сдать местный школьный экзамен. Или как-то через посольство. Кстати, белорусского посольства в Чили нет, ближайшее в Аргентине.

Но пока этим не занимаюсь.

«Денег теперь даже больше, чем когда работала на США»

— Сейчас вы работаете в чилийской компании?

— Да. Это местная аутсорсинговая компания, и она меня аутсорсит тоже в Чили. Мои клиенты — это крупная сеть торговых центров. И, хотя они находятся в Сантьяго, в офис я не хожу, работаю почти на удаленке, но иногда есть живое общение с коллегами, корпоративы — мне это очень нравится.

— Чем, на ваш взгляд, чилийская айтишка отличается от белорусской?

— Это моя первая работа на чилийских работодателей, поэтому не смогу дать какую-то суперобъективную картину.

На самом деле я очень долго не хотела работать в Чили и предпочитала иностранных заказчиков, потому что считала, что здесь зарплата сильно ниже, отпуск небольшой, плюс испанский язык.

Но после предыдущей работы я ушла в саббатикал, и потом меня пригласили на собеседование в эту чилийскую компанию. Я решила сходить и посмотреть. И оказалось, что предложили плюс-минус такую же зарплату, какая у меня была при работе на компанию из США. Понятно, что если Штаты аутсорсят Латинскую Америку, они не платят американскую зарплату местным сотрудникам. Но, тем не менее, я думала, что разница будет заметной — а ее не оказалось.

В чем плюсы? Здесь-то я работаю по контракту, а не B2B. Соответственно, мне не нужно самостоятельно платить налоги — за меня это делает компания. И другие есть плюшки, вроде медстраховки. Выходит, эти траты теперь сами собой отпадают, и по итогу денег остается даже больше, чем когда я работала на США. Для меня это было приятной неожиданностью.

Люди здесь очень дружелюбные. Ты приходишь в любую команду — и тебя сразу все любят. Пропал вот этот стрессовый фактор, когда тебя могут раскритиковать, сделать замечание. Вообще такого не бывает. Про задачи руководитель спрашивает так: «Ты не подумай, я на тебя не давлю, но как ты думаешь, примерно когда ты могла бы закончить вот эту задачу?» И они все так общаются. Это для меня очень сильный контраст. Благодаря этому я чувствую себя расслабленной на работе.

фото: Unsplash

И так не только на работе. Не важно, приходишь ли ты в магазин или в налоговую — тебе помогут, и вообще не нужно бояться с кем-то заговорить.

— Вам — иностранке — уже удалось стать для своих коллег «своей»?

— На самом деле отчуждения никакого не было вообще. Наоборот, чилийцы к тебе тянутся — им интересно, кто ты и откуда, просят рассказать про твою страну. У меня такое чувство, что они тебя автоматически принимают в свою команду, в свою семью, как только ты пришел.

Я вижу, что ко мне относятся очень хорошо, и это не потому, что я какой-то уникальный человек. Уверена, что здесь себя так будет чувствовать любой приезжий. Это очень классно.

В целом у общества здесь очень большая толерантность. И это реально считается плохим тоном — быть не толерантным к другим национальностям.

Я не могу сказать, что у меня здесь появились какие-то очень хорошие друзья, но я себе и задачу такую не ставила. Зато есть очень много знакомых, к которым я могу прийти — и чувствовать, что они меня ждали, они мне рады и меня любят.

Кстати, поделюсь наблюдением: здесь в одном кругу с айтишниками обычно очень много людей других профессий. Знаете, как бывает в Минске: ты собираешься с компанией — и там практически все из ИТ или хотят туда попасть. В Чили не так.

— Айтишники в Чили тоже получают заметно больше, чем остальные чилийцы?

— Я бы сказала так: айтишная зарплата в Чили, наверное, выше зарплаты среднестатистического чилийца. Но ИТ здесь — это далеко не единственный способ нормально зарабатывать и жить.

— А какая сейчас средняя зарплата в Чили?

— Семья из среднего класса с двумя работающими людьми живет здесь на сумму от 2000 до 3500 евро. Это тот доход, который позволяет комфортно жить. Есть небольшой процент людей, у которых доход сильно ниже.

При этом я уже не очень хорошо представляю разрыв с другими странами, не знаю, где люди живут лучше или хуже.

Иногда мне кажется, что в Чили что-то дорого. А потом подруга из Польши рассказывает, сколько там стоит стрижка, и я понимаю, что у нас дешево.

Хотя вот рестораны здесь очень дорогие. Поход вдвоем в какое-то вполне обычное место обойдется в 40 евро за какой-нибудь бургер и напиток. По-моему, это дорого. Продукты в магазинах тоже дорогие, и они постоянно дорожают. Например, больная тема — это яйца. Коробочка из 12 яиц стоит 4 евро. Мне кажется, это очень дорого.

С другой стороны, такая важная статья расходов, как одежда, здесь совсем небольшая. К нам даже ребята из Аргентины приезжают с чемоданами на закупы.

В целом на зарплату уровня белорусского айтишника здесь можно хорошо, комфортно жить.

«Самая красивая страна в мире из тех, где я побывала»

— Помните первые впечатления от Чили?

— Когда я еще не знала, что буду здесь жить, я подумала: «Это нечестно, что в одной стране есть все».

Из Сантьяго за часик-полтора в одну сторону легко можно доехать до гор или до океана. Пока нас не закрыли на карантин, я успела съездить на океан, в горы, на виноградники. 10 дней — это не очень много, но мне хватило, чтобы испытать шок от красоты этой страны.

Я до сих пор считаю, что Чили — это самая красивая страна в мире из тех, где я побывала. Она находится в очень разных климатических зонах и очень разнообразная. Ледники, горы, цветущие пустыни… Шаг влево, шаг вправо — и у тебя новый пейзаж, какая-то новая культурная программа.

И это я еще не доехала до Патагонии с ее ледниками, и до пустыни Атакама тоже. На чилийский остров Пасхи тоже когда-нибудь съезжу.

— А были какие-нибудь бытовые шоки, не связанные с красотой страны?

— Суперсильных шоков не было. Сначала было непривычно, что в воскресенье реально закрывается все. Или что в общественном транспорте очень много музыки — люди так зарабатывают деньги, приходят со своим микрофоном, колонкой, кто-то поет, кто-то рэп читает. Иногда ты даже не хочешь заходить в вагон или автобус, потому что будет очень громко. Но потом к этому привыкаешь.

При этом многие представляют себе всех латиноамериканцев громкими, шумными. Но сами чилийцы вообще не шумные — это часть их культуры, они живут так, чтобы никак тебя не задеть.

— А куда вы на океан ездите?

— В такие маленькие городки, деревни. Приезжаешь в деревню — и там хороший пляж. Наше любимое место — Эль-Табо. Снимаешь домик и живешь себе в тишине на пляже. Кстати, океан у нас холодный, приезжаешь просто на берегу посидеть. Но для серферов отлично подходит.

фото: Unsplash

— По соседним странам вы уже путешествовали?

— Я была в Аргентине, заехали и в соседний Уругвай — но пока я еще недостаточно поездила и по самому Чили.

— А если вы соберетесь в Европу, сколько стоит перелет?

— В последний раз в Европу я летала в 2023. Какие у нас есть варианты? Из Сантьяго самые популярные рейсы есть в Барселону, Мадрид, Париж, Амстердам. Если покупать заранее, за несколько месяцев, можно вложиться в 1200-1300 евро в обе стороны.

«Не надо стоять с ценной вещью у дороги»

— Расскажите о районе, в котором вы живете.

— Сантьяго делится на коммуны. И каждая коммуна — это отдельный мир со своими правилами и плюшками. Если в коммуне хороший председатель — он может какой-нибудь бесплатный бассейн устроить, например.

Твой уровень достатка сразу виден по коммуне, где ты живешь. Есть несколько коммун прямо очень благополучных. У них там вообще свои миры. Обычно они подальше от центра. Сам центр — это скопление уличной торговли и не самые безопасные места, а не что-то престижное.

Наша Провиденсия — не самый крутой район, но один из самых хороших. Мне не нравится слово «молодежный» — но здесь живут активные люди. Много ресторанов, кино, театры, торговые центры. Реально пешком можно дойти до любого места, которое мне нужно.

— А как с безопасностью в Сантьяго?

— Это, наверное, единственное, что я бы отнесла к заметным минусам. Не скажу, что здесь опасно. Но нужно знать, где стоит быть на стреме.

Пару недель назад видела девушку-туристку в истерике, она стояла на светофоре, и у нее вырвали телефон. Для меня это уже азбука: не стоять с ценной вещью у дороги. Избегать ходить по каким-то районам по ночам.

Мне кажется, во многих странах в Европе похожая история.

Зато здесь очень классное метро. Проезд стоит около 0,8 евро (зависит от времени суток) — платишь за поездку и в течение двух часов можешь пользоваться одним QR-кодом для поездки, пересаживаться хоть 10 раз и использовать разные виды транспорта. Например, можешь съездить в одну сторону на метро, а вернуться на автобусе (автобусы должны быть разных маршрутов). В метро много линий, все очень удобное и чистое.

Да и в целом Сантьяго очень чистый. Знаете, про Беларусь тоже обычно это говорят, гордятся этим. Когда я сюда ехала, я думала, что в Сантьяго может быть иначе. Но нет.

— Пока живете тут, в Сантьяго бывали землетрясения?

— Серьезных не было. А когда тебя немножко потрясло — здесь это нормально. Оно ведь не трясет так, что у тебя что-то падает со стола. Ты видишь, что, например, напольная лампа чуть-чуть покачивается.

Если честно, меня многие вещи в жизни пугают. Но здесь мне сказали — «ничего страшного», и я такая «хорошо, ничего страшного». Я верю в чилийские строительные законы. Чили всегда готовится к землетрясениям, особенно после разрушительного Великого землетрясения 1960 года.

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«В Польше купить свою квартиру может быть проблемой — а тут нет»

— Я считаю, что цены на аренду квартир здесь очень адекватные, не выше, чем в Беларуси. Нашу квартиру площадью около 45 м² снимаем за 600 евро.

Интересный момент. По закону, арендные ставки тут привязаны к инфляции и пересчитываются по официальной формуле. Цена повышается, может, евро на 20 в год. Насколько помню, эту квартиру мы начали снимать пять лет назад за 480 евро, а сейчас она стоит 600. В общем, не бывает такого, что хозяин приходит и говорит: «Вчера было 500 евро, а сегодня 800».

Отдельно оплачиваются еще коммунальные услуги, и консьержу нужно платить зарплату. Консьержи здесь везде. А в новых домах часто еще и бассейны, тренажерные залы, это тоже дополнительные расходы.

Знаю, что в Польше, например, для беларусов купить жилье может быть проблемой. А здесь ипотека — вполне реальная тема. Цены адекватные, как и процентные ставки. И взять в ипотеку квартиру обойдется примерно в ту же сумму, что и аренда такой же квартиры.

— Какие сейчас в Чили ипотечные ставки?

— 4-5% годовых.

— Чилийская валюта настолько стабильная?

— Прямо сейчас довольно стабильная (евро как раз стоит около 1000 песо, поэтому о чилийских ценах я говорю в евро, удобно пересчитывать).

Но вообще у них для всех арендных вещей и стоимости жилья есть другая единица, UF [Unidad de Fomento, «Условная расчетная единица»]. Кредит в Чили ты берешь не в песо, а в этих условных единицах. Если начинается инфляция, курс песо к UF немного колеблется, пересчитывается. Фактически UF сильнее защищен от инфляции.

«В одной стране есть всё, это даже нечестно». Застряла в Чили — оказалось, там рай на земле | dev.by

Поговорили с Software Engineer/ Frontend Developer Лизой* о жизни на другом конце света.

«Медицина очень доступная»

— Как устроена система чилийского здравоохранения?

— Есть бесплатная государственная и платная частная медицина. Доступ к государственной страховке мне дали после подачи первой налоговой декларации: появилась первая виза (аналог ВНЖ), я открыла ИП и начала платить налоги.

фото: Unsplash

Во время визита к врачу я прикладываю палец к устройству, чтобы зарегистрироваться, и автоматически применяется достаточно большая скидка. А если есть еще и частная медицинская страховка, то эти скидки суммируются. В результате может получиться так, что за прием у какого-нибудь гастроэнтеролога ты платишь три евро. Без скидок такой визит обошелся бы в 30 евро.

В общем, цены на медицину здесь вполне доступные. Не так, чтобы ты заболел — и умирай.

«Иногда на созвонах они не включают камеры потому что деток укачивают»

— Распределение ролей в семье у чилийцев похоже на белорусское или здесь оно другое?

— Из того, что я вижу на примере своей семьи (сейчас я говорю о большой семье в латиноамериканском смысле), могу сделать вывод, что здесь равноправие. Во всех сферах: в бюджете, в распределении обязанностей.

У меня в команде есть несколько мужчин с маленькими детками. Иногда на созвонах они не включают камеры потому, что в этот момент они этих деток, например, на руках укачивают. Если кто-то на созвоне говорит «извините, что тихо отвечаю, я сейчас с ребенком сижу», все к этому нормально относятся.

У одного из моих коллег трое детей, а жена работает. Не удаленно, а ходит на работу. И вот он следит дома за совсем маленьким ребеночком, двоих детей в школу отвозит, готовит — и еще работает. И никого это не смущает.

«Общество очень политизированное, но семьи не ругаются»

— В Чили еще живет много людей, которые прекрасно помнят и строительство социализма при Сальвадоре Альенде, и жестокую правую диктатуру Аугусто Пиночета. Должно быть, чилийское общество довольно политизированное?

— Здесь к политике никто не равнодушен, и у каждого чилийца есть своя политическая позиция.

Кстати, в Чили обязательное участие в выборах. Ты не можешь воздержаться или не пойти, за это штраф дадут.

С другой стороны, по моим наблюдениям, здесь не бывает семейных ссор из-за политики. Обычная ситуация — когда родители придерживаются более правых взглядов, «как раньше», а молодежь поддерживает какие-то социалистические воззрения. Часто кто-то стоит на своем довольно радикально. Но без ругани между поколениями.

Еще мне было интересно мнение старшего поколения, которое застало и время Альенде, и диктатуру Пиночета.

У многих из них период до переворота остался в памяти как тяжелое время: не хватало продуктов, было сложно жить и растить детей. После переворота с бытовой точки зрения для части людей стало легче, поэтому у старшего поколения правые часто ассоциируются с экономической стабильностью.

У молодежи взгляд уже другой. Они при Пиночете не жили, но хорошо знают о репрессиях и нарушениях прав человека, поэтому не хотят, чтобы такое повторилось. А левые идеи они чаще связывают не с коммунизмом, а с более доступными образованием и медициной, повышением пенсий и защитой прав меньшинств.

Получается, что у разных поколений просто разные страхи: одни боятся снова столкнуться с экономическими проблемами, а другие — с ограничением прав и свобод.

«Это не то место, из которого ты сможешь на выходные съездить домой»

— А другие белорусы вам в Чили встречались?

— Ну вот глазами не видела. Мне всегда кто-нибудь рассказывает, что слышал о каких-то белорусах.

— Для вас Чили — это промежуточная точка?

— Я обожаю Чили и хочу остаться здесь навсегда.

— Что бы вы посоветовали белорусам, которые присматриваются к Чили для возможного переезда?

— Если у вас есть такая возможность, я бы советовала попробовать. Но есть один момент: нужно понимать, что Чили — это не то место, из которого ты сможешь на выходные съездить домой. Или к тебе кто-то приедет. Это не просто, это не дешево.

Протесты в Сантьяго

фото: Unsplash

— Кстати, каково это — отмечать летом Новый год и Рождество?

— Наверное, это единственные дни в году, когда я грущу, что не дома. Обычно делаю себе какой-нибудь оливье, включаю фильмы новогодние, чтобы на снег посмотреть. Не хватает всей этой привычной праздничной атмосферы. Жарко, ходишь в майке и шортах, темнеет поздно — какая-нибудь елка в торговом центре тут не поможет создать рождественское настроение.

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