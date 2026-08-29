Мотоциклист помог солигорской «скорой» выиграть время для тяжелобольного 2 29.08.2026, 20:23

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Фельдшер скорой помощи рассказал о благородном поступке в подробностях.

В Солигорске произошла ситуация, достойная внимания. Фельдшер скорой помощи Владислав Неведомский (интервью с ним можно почитать здесь) поделился в соцсетях историей о том, как неравнодушный байкер пришел на помощь медикам, пишет esoligorsk.by.

Скорая везла тяжелобольного пациента. Трасса в тот момент была загружена — поток автомобилей двигался плотно, и машине с мигалками было непросто продвигаться вперед. На помощь пришел мотоциклист из Минска. Он начал активно помогать: жестами и маневрами давал понять водителям, что нужно освободить полосу для скорой, объясняя, что на кону чья-то жизнь.

Благодаря его помощи пациента доставили в больницу быстрее.

В своем посте фельдшер выразил искреннюю благодарность: «Спасибо тебе большое, ты стал частью спасения этой жизни».

Пост быстро разлетелся по соцсетям. Пользователи активно откликнулись на историю — вот что они пишут:

Большинство солигорчан сходятся во мнении, что такие поступки заслуживают уважения и напоминают всем водителям о важности внимания к машинам экстренных служб на дороге.

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