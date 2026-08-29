Захарова взвыла из-за бегства россиян от мобилизации в Армению 14 29.08.2026, 21:59

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Представитель МИД РФ увидела в этом «провокацию Еревана».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Армению в «провокации» в связи с заявлениями секретаря Совета безопасности республики Алена Симоняна о готовности принимать россиян, желающих избежать отправки на фронт. По мнению Захаровой, такие высказывания «поощряют российских граждан на противоправные действия» и придают «традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас». Дипломат также усмотрела в словах Симоняна «еще одно свидетельство стремления властей республики услужить Западу и киевскому режиму».

«С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными», — сказала Захарова (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что российские чиновники неоднократно заявляли об отсутствии намерений проводить мобилизацию в стране. В своем комментарии Захарова также сообщила, что Симонян во время визита в Россию в феврале 2026 года «много говорил о важности развития российско-армянских связей», а теперь, по ее словам, «поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос» от «журналиста-иноагента».

25 августа секретарь Симонян в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что республика не будет препятствовать въезду россиян в случае новой волны мобилизации. «На границе никто не собирается никого спрашивать, зачем он сюда приехал. <…> Русскому человеку могу сказать только одно: «Добро пожаловать в Армению», — сказал он, добавив, что при необходимости власти Армении окажут прибывающим в страну россиянам помощь.

Заявление Симоняна прозвучало после многочисленных сообщений о подготовке новой мобилизационной волны в России. По данным западных разведок, Кремль может объявить о проведении мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, российские военные уже начали проверять готовность регионов к призыву. В Кремле, однако, эту информацию отрицают.

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