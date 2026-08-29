Мерц готовит жесткий ответ Москве за атаку в аэропорту Лейпцига 6 29.08.2026, 19:40

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ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

На следующей неделе может быть поворотный момент.

Правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем, вероятно, готовится публично обвинить Россию в неудавшемся теракте в аэропорту Лейпцига и задействовать жесткий пакет санкций в отношении Москвы.

Об этом сообщают Welt am Sonntag и Politico со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В материале сказано, что, исходя из этих ожиданий, в немецкой столице уже заговорили о «переломном моменте 2,0».

Одним из главных элементов ответа должен стать новый пакет санкций против России. Ожидается, что ограничения будут введены как на уровне Германии, так и в рамках Европейского союза. Помимо этого, возможно увеличение поставок оружия Украине.

Официальное объявление о принятых мерах ожидается в начале следующей недели. Ориентиром называется встреча министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться во вторник в Ирландии. При этом окончательное решение остается за Мерцем.

В зависимости от развития ситуации и позиции главы правительства соответствующее заявление может прозвучать и раньше. В Берлине уже готовятся к резкой реакции Москвы и предполагают, что российская сторона может предпринять ответные шаги.

До настоящего времени немецкие власти публично избегали прямого обвинения конкретного государства в инциденте в аэропорту Лейпцига. В частности, глава МВД ФРГ Александр Добриндт говорил лишь о возможной причастности «иностранных держав».

Однако тон заявлений немецкого правительства меняется. Например, в недавнем интервью телеканалу RTL Мерц заявил, что федеральное правительство в ближайшее время намерено назвать лиц, ответственных за произошедшее. «Федеральное правительство назначает цену за совершение гибридных атак. Они заплатят за это», – подчеркнул глава правительства.

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