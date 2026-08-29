Удар РФ по Киевской области: семья сняла на видео свое спасение

Удар РФ по Киевской области: семья сняла на видео свое спасение7
- 29.08.2026, 19:59
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В настоящее время известно о гибели 37 человек.
Во время масштабной детонации боеприпасов на складе в селе Мила на Киевщине после удара российских оккупационных войск в эпицентре взрывов оказались местные жители.
Одна из семей сняла на видео момент своего спасения, который затем был опубликован в Сети.
В частности, на кадрах можно увидеть, как люди под канонаду взрывов пытаются выехать на автомобиле в безопасную зону.
Накануне враг ударил по месту хранения снарядов, мин, других боеприпасов украинской армии в селе Мила, в результате чего возник масштабный пожар и произошла детонация.
Как сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, погибли по меньшей мере 37 человек. Ранения получили 42 человека. Также известно о десятках поврежденных жилых домов в Бучанском районе.
В субботу в Генштабе ВСУ, комментируя детонацию боеприпасов в селе Мила, заявили, что Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить украинцев от вражеских атак.
В ведомстве также указали на недопустимость размещения складов со снарядами вблизи городской застройки и мест нахождения мирного населения.