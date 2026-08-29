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Удар РФ по Киевской области: семья сняла на видео свое спасение

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  • 29.08.2026, 19:59
  • 6,254
Удар РФ по Киевской области: семья сняла на видео свое спасение

В настоящее время известно о гибели 37 человек.

Во время масштабной детонации боеприпасов на складе в селе Мила на Киевщине после удара российских оккупационных войск в эпицентре взрывов оказались местные жители.

Одна из семей сняла на видео момент своего спасения, который затем был опубликован в Сети.

В частности, на кадрах можно увидеть, как люди под канонаду взрывов пытаются выехать на автомобиле в безопасную зону.

Накануне враг ударил по месту хранения снарядов, мин, других боеприпасов украинской армии в селе Мила, в результате чего возник масштабный пожар и произошла детонация.

Как сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, погибли по меньшей мере 37 человек. Ранения получили 42 человека. Также известно о десятках поврежденных жилых домов в Бучанском районе.

В субботу в Генштабе ВСУ, комментируя детонацию боеприпасов в селе Мила, заявили, что Силы обороны делают все возможное, чтобы защитить украинцев от вражеских атак.

В ведомстве также указали на недопустимость размещения складов со снарядами вблизи городской застройки и мест нахождения мирного населения.

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