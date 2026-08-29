27 человек погибли в результате ударов РФ по Киевской области

27 человек погибли в результате ударов РФ по Киевской области9
- 29.08.2026, 13:02
- 5,930
Сотни жителей пришлось эвакуировать.
27 человек погибли, еще 42 ранены в результате ударов по Киевской области 28 августа. Об этом сообщил руководитель областной администрации Тимур Ткаченко, пишет New Voice.
По его словам, среди погибших — руководитель Дмитровской громады Тарас Дидич.
«По данным, травмы разной степени тяжести получили 42 человека, из них четверо детей. Всем оказана квалифицированная помощь, семеро пострадавших госпитализированы», — добавил Ткаченко.
Эвакуированы около 380 человек.
Удар прокомментировал в своем телеграм-канале и президент Украины Владимир Зеленский.
«Был удар по складу с последующей детонацией. К сожалению, есть значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. На данный момент известно, что 27 человек погибли», — написал президент Украины.
Российское Министерство обороны утверждает, что в районе была атакована деревня Милая, где якобы находился склад боеприпасов.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сравнил то, что произошло в Милой, со взрывом и последующим пожаром в Вишневом 6 июля, где был атакован склад боеприпасов, расположенный недалеко от жилых домов. Он заявил о «преступной халатности».