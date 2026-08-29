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Украинцы сохраняют веру, но отдаляются от Московского патриархата

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  • 29.08.2026, 12:44
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Украинцы сохраняют веру, но отдаляются от Московского патриархата

В Украине изменилось отношение к религии.

Хотя доля верующих заметно выросла в первые годы вторжения России в Украину, главным результатом стало не столько религиозное возрождение, сколько стремительный отход от церквей, связанных с Москвой, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным исследований Центра Разумкова, в 2000 году верующими себя называли 58% украинцев, а к 2010 году — уже 71%. После начала полномасштабной войны показатель вновь поднялся до 74%, однако затем начал снижаться: до 70,5% в 2023 году и 68% в 2024-м.

При этом 78% украинцев заявляют, что верят в Бога. Однако лишь 13% регулярно посещают богослужения, тогда как 36% предпочитают молиться дома. «Это указывает на то, что вера украинцев все чаще становится личной, а не связанной с религиозными институтами», — отмечается в исследовании.

Особенно заметно изменилось отношение к православию (Московского патриархата https://charter97.org/ru/news/2026/8/18/695208/). Доля украинцев, относящих себя к Украинской православной церкви Московского патриархата, сократилась примерно с 13% в 2021 году до 5% в 2025-м.

Одновременно Украинская православная церковь значительно укрепила позиции: ее поддержка выросла с 24% в 2021 году до 42% в 2023 и 2025 годах.

«Около 80% украинцев выступают за разрыв связей с Русской православной церковью, а 62% поддерживают запрет религиозных организаций, связанных с государством-агрессором», — пишут авторы.

При этом даже среди прихожан Московского патриархата отношение к Западу далеко не пророссийское. Около 70% из них положительно относятся к Евросоюзу, а большинство также поддерживает НАТО.

Война, таким образом, не уничтожила религиозность украинцев, но заставила их по-новому взглянуть на связь веры, национальной идентичности и церковной принадлежности.

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