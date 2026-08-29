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В Могилеве продают очень необычную квартиру

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  • 29.08.2026, 13:08
  • 5,136
В Могилеве продают очень необычную квартиру

Ее стоимость — 23 тысяч долларов.

В Могилеве продают однокомнатную квартиру, которая, вероятно, не привлекла бы внимание, если бы не необычное дизайнерское решение. Унитаз и душевая кабина там установлены прямо на кухне, а от зоны готовки они отделены только дверцей, наподобие той, что есть в шкафах-купе. Объявление о продаже размещено местным агентством недвижимости «Риелтекс» на Kufar, заметило «Зеркало».

Квартира расположена в кирпичном доме 1956 года постройки на первом из двух этажей.

Фото: Kufar.by

Общая площадь — 18,6 квадратного метра, из них жилая — лишь 14,2. Площадь кухни указана как 4,4 «квадрата», судя по фото, там также установлена полноценная плита на четыре газовых конфорки.

Фото: Kufar.by

Иронично, что в описании санузла указано, что он «раздельный». Формально это и правда так: унитаз установлен за раздвижной дверью — справляя нужду, можно почувствовать себя внутри шкафа-купе. А вот душевая кабина находится в другом «помещении» — прямо на кухне.

Фото: Kufar.by

«В квартире установлены качественные окна ПВХ, которые обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию», — так описываются достоинства недвижимости.

Стоимость квартиры — 69 781 рубль. По курсу на 29 августа 2026-го это около 23 тысяч долларов.

Отметим, что существует целая категория мемов, высмеивающих подобные планировки квартир. «Рядом с кофеваркой. Довольно удобно, если бы вы спросили меня», — пошутил один из пользователей форума Reddit, тоже увидев пример унитаза, установленного не просто рядом с кухонным гарнитуром, а прямо в нем.

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