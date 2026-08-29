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Жительница Мяделя показала, как на самом деле выглядит курортный город

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  • 29.08.2026, 13:50
  • 6,264
Жительница Мяделя показала, как на самом деле выглядит курортный город

Ролик вызвал спор среди пользователей соцсетей.

Заросшая территория, руины и мусор в Мяделе попали в TikTok. Жители поспорили, портит ли заброшенный участок облик города и кто должен навести там порядок, пишет BGmedia.

«Разруха… нищета»

Мядель известен своими озерами, природой и спокойной атмосферой. Но за туристическими видами есть и другая сторона города.

Недавно местная жительница опубликовала в TikTok видео территории бывшей ПМК-215. На кадрах — заросший участок, бетонный остов полуразрушенного здания и мусор. Место находится в стороне от основных маршрутов, однако его состояние явно не добавляет городу привлекательности.

«Мядель на связи… К сожалению, вот так выглядит за кадром прекрасный курортный город Мядель. Разруха… нищета», — написала автор видео.

@katrinkes_2012 #беларусь #новости #грусть #деревня #рек ♬ original sound - Silence

Ролик вызвал спор среди пользователей. Одни согласились с автором и посчитали, что такие места действительно не должны оставаться без внимания. Другие напомнили: по одному заброшенному участку нельзя судить обо всем городе.

Что говорят в Мядельском ЖКХ

Редакция narachanka.by выяснила, кому сейчас принадлежит территория и что планируют сделать с заброшенными объектами.

Директор Мядельского ЖКХ Владимир Шабович сообщил, что территория бывшей ПМК-215 была передана предприятию в фактическом состоянии — вместе с накопившимся там хламом. По его словам, работа уже началась. Силами ЖКХ снесли пять непригодных к эксплуатации зданий и сооружений: котельную, склад, сарай, туалет и водонапорную башню.

Кроме того, на территории идут подготовительные работы для сноса здания РБУ. В ЖКХ планируют выполнить эти работы в 2027 году.

Получается, заброшенная промзона постепенно меняется. Правда, судя по срокам, полностью привести территорию в порядок быстро не получится.

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