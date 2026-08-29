Жительница Мяделя показала, как на самом деле выглядит курортный город

Жительница Мяделя показала, как на самом деле выглядит курортный город4
- 29.08.2026, 13:50
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Ролик вызвал спор среди пользователей соцсетей.
Заросшая территория, руины и мусор в Мяделе попали в TikTok. Жители поспорили, портит ли заброшенный участок облик города и кто должен навести там порядок, пишет BGmedia.
«Разруха… нищета»
Мядель известен своими озерами, природой и спокойной атмосферой. Но за туристическими видами есть и другая сторона города.
Недавно местная жительница опубликовала в TikTok видео территории бывшей ПМК-215. На кадрах — заросший участок, бетонный остов полуразрушенного здания и мусор. Место находится в стороне от основных маршрутов, однако его состояние явно не добавляет городу привлекательности.
«Мядель на связи… К сожалению, вот так выглядит за кадром прекрасный курортный город Мядель. Разруха… нищета», — написала автор видео.
@katrinkes_2012 #беларусь #новости #грусть #деревня #рек ♬ original sound - Silence
Ролик вызвал спор среди пользователей. Одни согласились с автором и посчитали, что такие места действительно не должны оставаться без внимания. Другие напомнили: по одному заброшенному участку нельзя судить обо всем городе.
Что говорят в Мядельском ЖКХ
Редакция narachanka.by выяснила, кому сейчас принадлежит территория и что планируют сделать с заброшенными объектами.
Директор Мядельского ЖКХ Владимир Шабович сообщил, что территория бывшей ПМК-215 была передана предприятию в фактическом состоянии — вместе с накопившимся там хламом. По его словам, работа уже началась. Силами ЖКХ снесли пять непригодных к эксплуатации зданий и сооружений: котельную, склад, сарай, туалет и водонапорную башню.
Кроме того, на территории идут подготовительные работы для сноса здания РБУ. В ЖКХ планируют выполнить эти работы в 2027 году.
Получается, заброшенная промзона постепенно меняется. Правда, судя по срокам, полностью привести территорию в порядок быстро не получится.