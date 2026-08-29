Назван лучший фрукт для снижения давления 3 29.08.2026, 14:04

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В нем много калия.

Питание играет важную роль в поддержании нормального артериального давления. Одним из простых способов сделать рацион более полезным для сердца специалисты называют регулярное употребление фруктов. Они содержат мало натрия, но при этом богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, пишет «Курсор».

Особое внимание стоит уделять продуктам с высоким содержанием калия. Этот минерал помогает организму избавляться от избытка натрия и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов, благодаря чему может поддерживаться нормальное давление.

Какой фрукт лучше всего есть при высоком давлении

Четыре диетолога, которых опросили специалисты, сошлись во мнении: одним из лучших фруктов для контроля артериального давления являются бананы.

Главная причина – высокое содержание калия. В одном среднем банане находится около 422 мг этого минерала. Для людей, которые получают недостаточно калия с пищей, добавление бананов в рацион может стать одним из способов увеличить его потребление.

Диетолог Элизабет Клингбейл отмечает, что калий является важной частью рациона, направленного на поддержание здорового давления. При этом эффект от одного продукта не стоит переоценивать – значение имеет питание в целом.

По словам Джулии Зумпано, калий и магний в составе бананов могут способствовать расслаблению кровеносных сосудов. Когда сосуды расширяются, крови становится легче циркулировать, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему уменьшается.

Кроме минералов, бананы содержат антиоксиданты, в том числе катехины. Они могут поддерживать здоровье сосудов, помогать уменьшать воспалительные процессы и защищать артерии от повреждений.

Еще одно преимущество бананов – содержание воды. Они примерно на 70–80% состоят из жидкости, поэтому могут дополнительно способствовать поддержанию водного баланса организма.

Сколько бананов можно есть в день

По словам экспертов, специальных строгих рекомендаций относительно количества бананов именно для снижения давления не существует. Однако один средний банан в день может быть подходящим вариантом для человека, который хочет увеличить поступление калия с пищей.

При этом специалисты подчеркивают, что рассчитывать исключительно на бананы не стоит. Для контроля давления гораздо важнее разнообразный и сбалансированный рацион.

Калий можно получать и из других продуктов: арбуза, свеклы, брокколи, апельсинов, авокадо, картофеля, листовой зелени и бобовых.

Диетолог Джоанна Кац также обращает внимание на то, чем именно человек заменяет привычные продукты. Если вместо соленых снеков, сладостей или рафинированных углеводов выбирать цельные фрукты, это может улучшить качество рациона и положительно повлиять на здоровье сердца.

Какие еще фрукты полезны для давления

Бананы – далеко не единственный фрукт, который может быть полезен для сердечно-сосудистой системы.

Ягоды содержат антоцианы и другие полифенолы. Эти соединения связаны с поддержанием нормальной работы кровеносных сосудов и защитой клеток от окислительного стресса. Кроме того, ягоды являются хорошим источником клетчатки.

Киви содержит витамин C, калий и антиоксиданты. Регулярное употребление этого фрукта также может быть частью рациона, направленного на поддержание нормального давления.

Апельсины обеспечивают организм калием и витамином C, которые необходимы для нормальной работы кровеносных сосудов.

При этом диетологи подчеркивают: отдельного продукта, который способен самостоятельно решить проблему высокого давления, не существует. Важны общий рацион, количество соли, физическая активность и другие факторы образа жизни.

Людям с заболеваниями почек необходимо соблюдать осторожность с продуктами, богатыми калием. В таких случаях количество бананов и других источников этого минерала лучше согласовать с врачом или диетологом.

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