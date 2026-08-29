Лукашенко упрашивал Путина не сомневаться в его верности России 15 29.08.2026, 21:52

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И пообещал Москве микросхемы.

Александр Лукашенко на пятой в этом году встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что Беларусь «свято выполняет все договоренности», в том числе с топливом, и заверил, что обе страны «не останутся «голыми» без товаров микроэлектроники». Чипы необходимы в том числе для производства оружия.

29 августа Путин принял Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. В этом году это уже пятая встреча автократов.

«То, что мы с вами встречаемся, – это не только мы «виноваты». Динамика международных отношений такова, что она нас, в том числе, подталкивает к тому, чтобы обсуждать проблемы, которые перед нами стоят», – заявил Лукашенко в своей речи в открытой части переговоров.

Беларусский диктатор в очередной раз заверил российского правителя в верности:

«Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива. В том, что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности, вы можете в этом даже не сомневаться. Я об этом уже говорил, и не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, руководством областей, регионов».

Еще Лукашенко упомянул микроэлектронику и «объединение усилий» с Россией в этой отрасли:

«У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров (первый вице-премьер России. – Ред.) приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Мы здесь абсолютно не останемся «голыми» и без этих товаров. Мы абсолютно все создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень.

Микросхемы необходимы для производства оружия, в том числе беспилотников. Расследователи БРЦ и «Бюро» ранее выпускали материалы о поставках чипов из Беларуси в Россию. Соседняя страна испытывает острую потребность в микросхемах из-за западных санкций.

В мае этого года советник и уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщал, что в российских ракетах находят компоненты минского завода «Интеграл».

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