В Минске Geely перевернулся на крышу после столкновения с Peugeot 3 29.08.2026, 21:51

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ДТП произошло на перекрестке улиц Суражской и Фабрициуса.

Вечером 29 августа на перекрестке улиц Суражской и Фабрициуса произошло ДТП с участием автомобилей Peugeot и Geely, сообщили в ГАИ.

По данным инспекторов, 40-летняя водитель Peugeot, двигаясь по улице Суражской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там автомобиль столкнулся с Geely. От удара последний опрокинулся.

Водителей обоих автомобилей доставили в больницу для обследования.

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