«Против сельских тунеядцев шансы у спецназа Лукашенко примерно равны» 3 Телеграм-канал «Письма к дочери»

29.08.2026, 22:24

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Диктатор унизил своих «красауацау».

— о похвале со стороны правителя Беларуси в адрес направленных в армию нерадивых сельхозработников.

Ты мое отношение к белорусским красауцам знаешь. Они его заслужили еще героической обороной стелы от женщин с цветами в белом. И с тех пор ни разу меня не разочаровывали. Меньше, чем красауацау, я уважаю только их генералов.

Но я даже подумать не мог, что гарант их стабильности уважает своих красауцау еще меньше, чем я. Хотя, казалось бы, куда уже меньше? Меньше, казалось, уже некуда. А оказалось еще как есть куда.

Потому что буквально днях кое-кто объяснил, что его красауцау может заменить любой деревенский тунеядец после двух недель военной подготовки. Ну ладно. Может не любой, но примерно каждый третий.

Ты, конечно, помнишь, как кое-кто приказал отправить нерадивых крестьян в войска, чтобы их там поели комары и мошки. А военных кое-кто решил отправить на поля. Потому что рабочих рук в стране не хватает, биться с урожаем некому.

Поэтому они собрали по всей стране 500 человек, которых не жалко, и назначили их комариным кормом. Ну то есть, пока все логично. Но ты подожди, дальше будет еще логичнее.

Пока военные бьются себе с урожаем с переменным успехом, сельские тунеядцы проявили себе отличниками боевой и политической подготовки. Буквально позавчера кое-кто не мог нарадоваться их боевому слаживанию. Говорит, мобильно-тактические группы у сельских тунеядцев оказались «по последним стандартам».

А когда кое-кто нарадовался, то он приказал 170 человек, то есть лучших из лучших, отправить на южные рубежи. Ну, потому что, ты же в курсе, там у нас самый напряженный участок. Как кое-кто сказал: «Мы с Украиной не воюем, а границу защищать надо».

Вот раньше эту границу защищали самые специальные красауцы из Самых Специальных Операций. А теперь выясняется, что сельские тунеядцы, у которых организм ослаблен всякими нехорошими излишествами, могут защищать эти рубежи не хуже. А местами может даже лучше.

Стыдно сказать, но я был о красауцах все-таки лучшего мнения. Хотя, если хорошенько подумать, то зря. Лучшего мнения белорусские красауцы себе не заслужили.

И кое-кто же знает цену своим красауцам как никто другой. То есть оборонить стелу от женщин в белом красауцы могут. Если, конечно, женщины со своими цветами будут держаться от них подальше. А против сельских тунеядцев шансы получается примерно равны. В обстановке максимально приближенной к боевой сельские тунеядцы получаются не хуже Самых Специальных Операций.

Ну, если бы они были хуже, то кое-кто не стал бы их посылать на укрепление южных рубежей. А раз послал, значит он на Самые Специальные Операции особо не рассчитывает.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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