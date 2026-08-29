Лучшие напитки перед сном, которые помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови 1 29.08.2026, 20:46

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Вечерние привычки особенно важны для здоровья.

Резкие колебания сахара ночью могут быть связаны с питанием, стрессом, режимом сна и другими факторами. Некоторые напитки без добавления сахара могут оказаться полезной частью вечернего рациона и помочь организму лучше поддерживать баланс.

В Health рассказали, какие напитки можно рассмотреть перед сном, если вы хотите позаботиться о стабильном уровне сахара в крови.

Почему важно обращать внимание на вечерние напитки

Перед сном организм переходит в режим обновления. В настоящее время нежелательны резкие изменения уровня глюкозы, ведь они могут влиять на качество сна и общее самочувствие на следующий день.

Сладкие напитки, соки или напитки с большим количеством быстрых углеводов могут вызвать повышение уровня сахара перед сном. Напитки с низким содержанием сахара или без него могут быть более подходящим выбором.

Важно помнить: ни один напиток не может заменить лечение или рекомендации врача при сахарном диабете. Однако правильные вечерние привычки могут являться частью здорового образа жизни.

Вода — самый простой выбор перед сном

Обычная вода остается одним из самых лучших напитков для организма. Она не содержит калорий и сахара, помогает поддерживать нормальный водный баланс и способствует правильной работе всех систем организма.

Недостаточное потребление жидкости может влиять на концентрацию глюкозы в крови, поскольку обезвоживание способно изменять ее уровень.

Стакан воды перед сном может быть хорошей вечерней привычкой, особенно если вы в течение дня пили недостаточно.

Травяной чай без сахара

Теплый травяной чай — популярный вечерний напиток, который может помочь расслабиться перед сном.

Особенно часто выбирают:

ромашковый чай;

мятный чай;

чай с мелиссой;

другие травяные настои без добавления меда или сахара.

Ромашка, в частности, известна своими успокаивающими свойствами и может способствовать лучшему засыпанию. А качественный сон играет немаловажную роль в поддержании здорового обмена веществ.

Чай с корицей

Корица часто используется в рационе людей, интересующихся контролем уровня сахара в крови.

Некоторые исследования предполагают, что компоненты корицы могут влиять на чувствительность организма к инсулину. В то же время, корица не является лекарством от диабета и не заменяет назначенное лечение.

Перед сном можно приготовить тёплый напиток с небольшим количеством корицы, но без добавления сахара.

Несладкое молоко

Молоко содержит белок и другие питательные вещества, которые могут помогать дольше поддерживать чувство сытости.

Для некоторых людей небольшое количество молока перед сном может быть удобным вариантом вечернего перекуса. Однако людям с нарушениями уровня сахара важно учитывать количество углеводов в молочных продуктах.

Лучше выбирать молоко без добавления сахара и контролировать размер порции.

Белковый напиток без лишнего сахара

Белок может помогать поддерживать ощущение сытости и влиять на более стабильную реакцию организма на пищу.

Если вы выбираете протеиновый напиток перед сном, обращайте внимание на состав:

минимальное количество добавленного сахара;

достаточное содержание белка;

отсутствие лишних подсластителей.

Такой вариант может быть актуален для людей, имеющих активный образ жизни.

Теплый напиток с низким содержанием углеводов

Иногда вечером хочется не просто пить воду, а получить чувство уюта. В этом случае можно выбрать теплый напиток без сахара и большого количества углеводов.

Например:

травяные настои;

чай без сахара;

теплая вода с лимоном без подсластителей.

Главное правило — избегать напитков с большим количеством сахара перед сном.

Каких напитков лучше избегать вечером<'B>

Если вы контролируете уровень сахара в крови, следует более осторожно относиться к:

сладких газированных напитков;

пакетированных соков;

сладкого чая или кофе;

энергетических напитков;

десертные молочные коктейли.

Такие продукты могут содержать много быстрых углеводов и вызвать резкие изменения уровня глюкозы.

Выбор правильного напитка перед сном — это небольшая, но немаловажная часть здоровых ежедневных привычек. Вода, травяной чай, несладкое молоко или напитки с высоким содержанием белка могут быть более удачным выбором, чем сладкие напитки.

Если у вас диабет или проблемы с уровнем глюкозы, важно учитывать индивидуальные рекомендации врача и собственные показатели сахара в крови.

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