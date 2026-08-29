Прорывной хит 1980 года назвали одним из лучших в истории 7 29.08.2026, 19:13

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Композиция была вдохновлена музыкой Пола Маккартни.

Песня «Ride Like the Wind» американского музыканта Кристофера Кросса, ставшая одним из самых узнаваемых хитов начала 1980-х, получила новое признание спустя более четырех десятилетий после выхода. Композиция вошла в список 50 величайших софт-рок песен всех времен по версии Amazon Music, пишет журнал Parade.

Однако мало кто знает, что идея будущего хита появилась благодаря музыке Пола Маккартни. Еще до сольного успеха Кросс вместе со своей группой исполнял на концертах песню «Nineteen Hundred and Eighty Five» группы Wings, вышедшую в 1973 году на альбоме «Band on the Run». Во время выступлений музыканты часто превращали композицию в продолжительную импровизацию. Именно тогда Кросс придумал вокальный мотив без слов – тот самый запоминающийся ритмический фрагмент, который впоследствии стал основой «Ride Like the Wind».

Позже Кросс рассказывал, что сначала у него появился именно этот музыкальный фрагмент, а уже вокруг него он написал мелодию и куплеты. По словам музыканта, он никогда не сообщал Маккартни об этой связи и шутил, что тот, узнав историю, наверняка потребовал бы часть авторских отчислений.

«Ride Like the Wind» вышла в 1980 году и стала прорывом для Кросса. Песня сочетала мягкий вокал исполнителя с энергичным ритмом, а дополнительную выразительность ей придали бэк-вокалы Майкла Макдональда из The Doobie Brothers. В результате композиция получила более насыщенное и динамичное звучание, чем многие другие софт-рок хиты той эпохи.

Текст песни Кросс написал от лица преступника, который мчится к границе с Мексикой, пытаясь спастись от преследователей. Сам музыкант вспоминал, что сочинил слова во время поездки из Хьюстона в Остин. Именно это обстоятельство, по его словам, помогло передать ощущение движения и напряжения, ставшее одной из главных особенностей композиции.

«Ride Like the Wind» быстро поднялась в американских чартах и достигла второго места в Billboard Hot 100, уступив только «Call Me» группы Blondie. Песня вошла в дебютный одноименный альбом Кросса, который также подарил слушателям будущую классику «Sailing».

Успех пластинки оказался настолько масштабным, что на церемонии «Грэмми» 1981 года Кристофер Кросс получил сразу несколько главных наград – за альбом, запись и песню года, а также был признан лучшим новым исполнителем. При этом сам музыкант признавался, что никогда не рассчитывал на подобный успех своего первого альбома.

Спустя более 40 лет «Ride Like the Wind» продолжает оставаться одной из самых известных песен Кросса. А ее история получила дополнительный интерес благодаря неожиданному музыкальному следу Пола Маккартни: один из главных хитов 1980 года фактически вырос из концертной импровизации на песню Wings.

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