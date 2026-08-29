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Умер самый молодой в мире правящий монарх

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  • 29.08.2026, 18:45
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Умер самый молодой в мире правящий монарх
Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV

Ему было 34 года.

Самый молодой в мире монарх Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV, правящий королевством Торо на западе Уганды, умер 27 августа. Об этом сообщил премьер-министр Уганды, пишет BBC.

Хотя Уганда управляется избранным президентом и парламентом, в стране существует несколько традиционных королевств, которые, несмотря на отсутствие политической власти, оказывают значительное культурное влияние. Ойо, которого Книга рекордов Гиннесса занесла в список самых молодых монархов мира, правил более чем двумя миллионами человек. Он был 13-м монархом королевства Торо, основанного в начале XIX века.

Само королевство пока не раскрыло причину смерти короля, но местные СМИ процитировали министра Уганды, который заявил, что тот был в критическом состоянии и проходил лечение в США.

В королевстве Торо действует наследственная система избрания монарха. Умерший правитель официально не был женат, но, по словам премьер-министра королевства Кэлвина Армстронга Рвомиире Акиики, «преемственность власти Короны обеспечена».

«Его Величество оставляет после себя принца в качестве наследника, личность которого будет официально раскрыта в соответствующее время в соответствии с традициями и обычаями королевства Торо», — пояснил он.

Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV стал королем Торо на западе Уганды в возрасте всего трех лет в 1995 году после смерти своего отца. После этого было установлено регентство, в которое входила королева-мать, до тех пор, пока Ойо не исполнилось 18 лет, после чего состоялась официальная коронация.

Молодой король пользовался большим уважением у своего народа и продвигал расширение прав и возможностей молодежи, образование и охрану климата, а также повышение осведомленности о ВИЧ/СПИДе.

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