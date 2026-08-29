Хмара раскрыл новую военную стратегию Украины 3 29.08.2026, 18:28

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Нынешнее поколение украинцев получило шанс изменить исторический сценарий противостояния с РФ.

Украина не сможет победить Россию, копируя советскую модель ведения войны, поэтому должна создать собственный способ борьбы. Министр обороны Евгений Хмара считает, что одним из примеров такого подхода должна стать концепция «паутины». Об этом сообщает американское издание The National Interest в материале о новом министре обороны Украины Евгении Хмаре.

Издание напоминает, что ранее Хмара возглавлял Центр специальных операций Службы безопасности Украины, а впоследствии руководил самой спецслужбой. Под его руководством Украина активизировала дальнобойные атаки на стратегические объекты в России, в частности на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли.

Теперь перед новым главой Минобороны стоит гораздо более широкая задача. Ему предстоит руководить системой, от которой зависит обеспечение украинских войск вооружением, личным составом и ресурсами, а также налаживать взаимодействие с новым главнокомандующим ВСУ генерал-майором Михаилом Драпатым.

Одним из ключевых направлений Хмара считает создание условий для быстрого развития и внедрения новых решений на фронте. По его словам, государство должно не только реагировать на технологические изменения, но и помогать тем, кто способен адаптировать их к потребностям войск.

«Мы не можем напрямую создавать технологии. Задача государства заключается в том, чтобы создать условия, при которых люди внедряют и совершенствуют технологии на поле боя, которое обновляется каждые несколько месяцев», - сказал Хмара.

Отдельно министр высказался о проблеме пополнения войск. Он считает, что решение зависит не только от призывов к обществу, но и от того, насколько люди доверяют системе и понимают перспективы службы.

«Люди идут добровольцами, когда верят, что смогут повлиять на ход событий и что выживут. Улучшайте условия службы - и желание служить появится само собой», - отметил Хмара.

В то же время главной военной проблемой он называет необходимость отойти от симметричного противостояния с Россией. По его мнению, Украина не должна пытаться копировать модель армии противника, а должна искать собственные асимметричные решения.

«Малая советская армия не может победить большую советскую армию. Украина должна создать собственный метод ведения боя. Этот метод выглядит как «Паутина», - подчеркнул Хмара.

Автор статьи в The National Interest считает, что преимуществом нового министра может стать его системное видение войны. Речь идет не только о проведении отдельных операций, но и о объединении технологий, ресурсов, кадровых решений и международной поддержки в единую стратегию.

Хмара убежден, что нынешнее поколение украинцев получило шанс изменить исторический сценарий многовекового противостояния с Россией.

«Украина всегда знала трагедии, ее история - это длинный перечень таких событий. То, что отличает это поколение от всех предыдущих, - это то, что у него есть реальный шанс победить врага», - сказал Хмара.

Важное место в своем видении будущей борьбы министр отводит и сотрудничеству с Соединенными Штатами. По данным издания, он рассматривает эти отношения как партнерство, в котором обе стороны должны вносить свой вклад.

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