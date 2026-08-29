закрыть
1 сентября 2026, вторник, 3:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Последствия ракетного удара по командному пункту армии РФ в Донецке показали из космоса

2
  • 29.08.2026, 19:01
  • 3,644
Последствия ракетного удара по командному пункту армии РФ в Донецке показали из космоса
Фото: Fire-Point

Объект пробит в двух местах.

Последствия ракетного удара Сил обороны Украины по командному пункту армии РФ во временно оккупированном Донецке показали из космоса.

Спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом «Совершенно надежный источник», подтвердили поражение этого объекта.

На кадрах можно увидеть повреждения бетонного перекрытия паркинга под недостроенным жилым комплексом в районе ТЦ «Донецк-Сити». Объект был пробит в двух местах.

По информации канала, целью украинского удара стал оперативный командный пункт группировки российских войск «Центр. Это одно из ключевых оперативно-стратегических объединений российской оккупационной армии, задействованных в войне против Украины. В состав группировки «Центр», согласно приведенным данным, входят 2-я и 41-я общевойсковые армии, а также 90-я танковая дивизия. Кроме того, к ее действиям привлекаются подразделения воздушно-десантных войск и армейской авиации.

Telegram-канала Exilenova+ пишет, что по состоянию на сейчас известно о 27 ликвидированных оккупантах, еще 58 получили ранения. Среди тяжело раненых, в частности, два генерала, один полковник и два подполковника. Канал добавляет, что под завалами остается много оккупантов, поэтому вышеприведенные цифры будут меняться.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран