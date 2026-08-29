Последствия ракетного удара по командному пункту армии РФ в Донецке показали из космоса

Последствия ракетного удара по командному пункту армии РФ в Донецке показали из космоса2
- 29.08.2026, 19:01
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Объект пробит в двух местах.
Последствия ракетного удара Сил обороны Украины по командному пункту армии РФ во временно оккупированном Донецке показали из космоса.
Спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом «Совершенно надежный источник», подтвердили поражение этого объекта.
На кадрах можно увидеть повреждения бетонного перекрытия паркинга под недостроенным жилым комплексом в районе ТЦ «Донецк-Сити». Объект был пробит в двух местах.
По информации канала, целью украинского удара стал оперативный командный пункт группировки российских войск «Центр. Это одно из ключевых оперативно-стратегических объединений российской оккупационной армии, задействованных в войне против Украины. В состав группировки «Центр», согласно приведенным данным, входят 2-я и 41-я общевойсковые армии, а также 90-я танковая дивизия. Кроме того, к ее действиям привлекаются подразделения воздушно-десантных войск и армейской авиации.
Telegram-канала Exilenova+ пишет, что по состоянию на сейчас известно о 27 ликвидированных оккупантах, еще 58 получили ранения. Среди тяжело раненых, в частности, два генерала, один полковник и два подполковника. Канал добавляет, что под завалами остается много оккупантов, поэтому вышеприведенные цифры будут меняться.