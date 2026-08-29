Канада сняла санкции с Чубайса 10 29.08.2026, 17:02

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Глава МВД получил от Чубайса ходатайство и счел основания достаточно вескими.

Канада исключила бывшего главу «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса из санкционного списка. Это следует из официального уведомления, опубликованного на сайте канадского правительства 26 августа. Решение, как указано в документе, было принято 13 августа. При этом в санкционном перечне Чубайс по-прежнему числится, однако ограничения на него больше не распространяются: из списка исключен пункт № 1509, под которым в нем значился бывший глава «Роснано». Введенные против Чубайса санкции предусматривали заморозку активов и запрет на въезд в Канаду.

В обосновании решения говорится, что глава МВД получил от Чубайса ходатайство об исключении из перечня и счел приведенные в нем основания достаточно вескими для удовлетворения просьбы. При этом конкретные доводы Чубайса в документе не раскрываются. Власти лишь отметили, что для эффективности санкционного режима важно, чтобы он применялся справедливо.

Чубайс покинул Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, уйдя с поста специального представителя президента РФ по связям с международными организациями. После этого Владимир Путин назвал его «каким-то Моше Израилевичем» и заявил об «огромной финансовой дыре» в «Роснано», которую Чубайс возглавлял много лет. Вскоре в России были арестованы счета и имущество бывшего топ-менеджера.

Как следует из иска Чубайса, поданного в Федеральный суд Канады, он оспаривал санкции, утверждая, что «исторически» находился в оппозиции к Путину, выступал против войны в Украине и с 2022 года «находится в изгнании». Ограничения были введены в июне 2025 года после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включил его в так называемый «список 50» — перечень людей из окружения Путина, составленный после смерти Алексея Навального. Чубайс подчеркивал, что санкции наносят ему серьезный ущерб, поскольку его российские активы арестованы, и он может рассчитывать только на зарубежные доходы, которые также находятся под угрозой. В иске экс-глава «Роснано» также указывал на значительный репутационный урон от попадания в список, который ставит его в один ряд с теми, чьим действиям, по словам, он противостоял.

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