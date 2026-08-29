Западные разведки указали на ключевой просчет Кремля

Западные разведки указали на ключевой просчет Кремля8
- 29.08.2026, 15:15
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Европа готова реагировать.
Кремль намерен продолжать гибридные атаки против стран НАТО, стараясь при этом избегать прямого военного столкновения. Однако, как считают источники The Telegraph в западных спецслужбах, подобная стратегия Москвы может обернуться просчетом и привести к непреднамеренной эскалации.
По словам одного из западных разведчиков, стремление России вести гибридные операции против стран Североатлантического альянса — будь то диверсии или кибератаки — не вызывает сомнений: Путин заинтересован в том, чтобы избежать прямой конфронтации с НАТО, однако подобная тактика сопряжена с риском просчитаться.
В последнее время из Москвы все чаще звучат прямые угрозы в адрес Великобритании. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Лондон может столкнуться с «катастрофическими последствиями» из-за поддержки Украины. В западных столицах такие заявления расценивают как элемент российской пропаганды, цель которой — запугать союзников Киева и оказать на них давление.
При этом Запад настроен решительно реагировать даже на ограниченные по масштабу военные операции со стороны Москвы.