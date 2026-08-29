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ВСУ потопили «пиратский» сухогруз ALFA-1

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  • 29.08.2026, 14:47
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ВСУ потопили «пиратский» сухогруз ALFA-1

Он перевозил украденный украинский уголь.

В ночь на 29 августа Силы обороны Украины нанесли авиаудары по российским объектам на временно оккупированной территории Мариуполя. Повреждения получил сухогруз «ALFA-1», который неоднократно использовался для вывоза украденного украинского угля — об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет «Диалог».

По его словам, сухогруз «ALFA-1», ходящий под флагом РФ, зашёл в порт оккупированного Мариуполя вечером в пятницу, 28 августа. Информация об этом оперативно дошла до Главного управления разведки Минобороны Украины. В ночь на 29 августа по российскому судну-пирату был нанесён авиаудар, в результате которого оно получило серьёзные повреждения и полностью вышло из строя.

Операция проводилась в промежутке с 03:00 до 04:00 силами беспилотных систем ВСУ. Первичные данные о заходе судна в порт передали украинские партизаны, а координацией всей операции занималось ГУР Минобороны Украины.

Судно «ALFA-1» и ранее использовалось для вывоза из оккупированного Мариуполя коксующегося угля, похищенного российской оккупационной администрацией. Так, по информации Службы внешней разведки Украины, за 2024–2025 годы этот корабль-пират вывез свыше 20 тысяч тонн коксующегося угля. Похищенный у Украины уголь Россия использует в качестве топлива для тепловой генерации и нужд военной экономики.

Сухогруз «ALFA-1» зарегистрирован в российском порту Таганрог, его дедвейт составляет 8764 тонны. Владельцем судна значится компания, зарегистрированная во временно оккупированном Донецке.

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