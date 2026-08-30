У спарринг-партнера Путина по выборам начались проблемы с ментальным здоровьем

У спарринг-партнера Путина по выборам начались проблемы с ментальным здоровьем11
- 30.08.2026, 0:20
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В его канале появилось сообщение о «травме».
У лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, многолетнего спарринг-партнера Путина по выборам, начались проблемы с ментальным здоровьем, сообщает «Сибирь пост».
26 августа в канале Миронова появилось заявление о том, что в Алтайском крае он «получил небольшую травму», которая потребовала лечения. Характер травмы назван не был, а к записи было приложено старое официальное фото Миронова.
По словам собеседников издания «Сибирь пост», на встрече в Алтайском крае «во время немногочисленных выступлений и ответов на заранее заготовленные вопросы Миронов не мог соблюдать нить повествования и перескакивал с одной мысли на другую, теряя изначальный смысл высказываний».
На самоустранение Миронова из кампании также обратила внимание «Независимая газета». Издание отмечает, что, если травма в реальности была, политик мог бы вполне участвовать в теледебатах в гипсе или с повязкой.