закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У спарринг-партнера Путина по выборам начались проблемы с ментальным здоровьем

11
  • 30.08.2026, 0:20
  • 13,012
У спарринг-партнера Путина по выборам начались проблемы с ментальным здоровьем
Сергей Миронов

В его канале появилось сообщение о «травме».

У лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, многолетнего спарринг-партнера Путина по выборам, начались проблемы с ментальным здоровьем, сообщает «Сибирь пост».

26 августа в канале Миронова появилось заявление о том, что в Алтайском крае он «получил небольшую травму», которая потребовала лечения. Характер травмы назван не был, а к записи было приложено старое официальное фото Миронова.

По словам собеседников издания «Сибирь пост», на встрече в Алтайском крае «во время немногочисленных выступлений и ответов на заранее заготовленные вопросы Миронов не мог соблюдать нить повествования и перескакивал с одной мысли на другую, теряя изначальный смысл высказываний».

На самоустранение Миронова из кампании также обратила внимание «Независимая газета». Издание отмечает, что, если травма в реальности была, политик мог бы вполне участвовать в теледебатах в гипсе или с повязкой.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран