За одну ночь: глава разведки Эстонии предрек стремительный крах Путина 1 30.08.2026, 3:55

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Каупо Розин

Перемены в РФ могут быть удивительно быстрыми.

В России может произойти резкий политический перелом, «буквально за одну ночь». Российский диктатор Владимир Путин сейчас фактически загнан в ловушку, безопасного выхода из которой не существует.

Такую точку зрения озвучил Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, пишет The Telegraph.

По его мнению, Путин оказался в ситуации, когда практически любой дальнейший сценарий развития войны против Украины несет для него серьезные риски. Если он решит продолжать войну, то столкнется с увеличением потерь на фронте и ухудшением экономической ситуации в стране.

При таком сценарии внутреннее напряжение может продолжить расти, и в определенный момент представители окружения Путина могут прийти к выводу, что сохранение нынешнего руководства становится более рискованным, чем попытка изменить ситуацию.

Если же Путин решит остановиться, то это тоже опасно для него, поскольку он будет выглядеть слабым внутри России. Розин отмечает, что оценка ситуации самим диктатором и представителями его ближайшего окружения может существенно различаться.

Если Путин по-прежнему убежден, что РФ якобы рано или поздно «добьется победы», то в его окружении появляется все больше людей, призывающих пересмотреть этот подход.

По словам главы эстонской разведки, объективная картина такая, что РФ находится в очень плохом состоянии и многие в экономическом секторе, а также некоторые олигархи это понимают.

Эстонская разведка также фиксирует рост недовольства продолжением войны среди обычных россиян, причем это недовольство растет в разных слоях российского общества, однако революционной ситуации пока нет.

Розин считает, что если однажды в России и начнутся перемены, то этот процесс будет протекать стремительно. «Если в России что-то изменится, то это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены. Если это вообще когда-нибудь случится, то буквально за одну ночь», – сказал глава эстонской разведки.

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