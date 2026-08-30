Предатель Украины Царев озвучил неудобную для России правду 5 30.08.2026, 2:40

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Киев накопил достаточно средств для ведения эффективной обороны.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, перешедший на сторону России, заявил о стремительном росте золотовалютных резервов Украины, несмотря на все военные усилия Кремля. В интервью Z-пропагандисту Юрию Подоляке коллаборант заверил, что Киев накопил достаточно средств для ведения эффективной обороны, пишет «Диалог».

Беглый политик фактически признал провал российских планов по экономическому удушению Украины. По подсчетам Царева, даже в случае полной блокировки западной финансовой и военной поддержки украинская армия сможет без проблем держать оборону еще два с половиной года.

Коллаборант пожаловался, что во время войны Киев сумел скопить колоссальные финансовые ресурсы, которые защитят страну от банкротства. При этом в своих рассуждениях предатель озвучил фантастическую цифру, заявив, что в украинских запасах якобы находится более 500 миллиардов долларов.

В эфире пропагандистов Царев буквально выдал следующее: «Денег у них очень много. Золотовалютные резервы Украины высоки, как никогда. Денег они получают впервые больше, чем государственный бюджет Украины. По моим расчетам, еще хватит денег на два с половиной года: весь этот год, следующий год и еще полгода. Это если под ноль перекрыть кран полностью. В золотовалютных резервах Украины больше $500 млрд. Это приличная сумма. Никогда такой не было. Украину залили деньгами».

Подобные заявления из уст топ-коллаборанта наглядно демонстрируют растущую тревогу в лагере сторонников агрессии из-за неспособности сломить украинское сопротивление.

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